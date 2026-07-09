Kundservicemedarbetare
MSA Vasa Group AB / Kundservicejobb / Järfälla Visa alla kundservicejobb i Järfälla
2026-07-09
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Häng med på resan där kvalitetsfisk blir en självklarhet för alla!
Vasafiskerian är ett svenskt e-handelsföretag som säljer fisk, skaldjur och löjrom av högsta kvalitet, med hemleverans direkt till dörren. Nu har du chansen att bli en del av vår tillväxtresa – från en liten fiskbutik i Vasastan i Stockholm till en av Sveriges snabbast växande matupplevelser online. Vi är ett litet, entreprenöriellt team som vågar tänka stort och nu söker vi en kundservicemedarbetare som vill vara med och bygga en kundupplevelse i världsklass.
Om rollen
Som kundservicemedarbetare hos Vasafiskerian blir du en av kundens viktigaste kontaktytor med oss. Du hanterar den dagliga kundsupporten via mejl, chatt och telefon och ansvarar för att vi löpande följer upp och svarar på kundrecensioner. Du svarar på kommentarer och för dialog med kunder i sociala medier. Du arbetar proaktivt med kundnöjdhet – ser mönster, fångar upp förbättringsförslag och bidrar till att varje kund får en upplevelse som matchar kvaliteten i våra produkter.
Eftersom vi är ett litet team hjälps vi åt där det behövs. Det innebär att du ibland även stöttar i vår lagerbutik och på lagret tillsammans med resten av gänget. Du rapporterar till Simon, en av våra grundare och ansvarig för kundservice. Det här är en roll för dig som brinner för service, gillar variation och vill vara med och forma kundupplevelsen i ett bolag mitt i en spännande tillväxtresa.
Ditt uppdrag
Daglig kundsupport via mejl, chatt och telefon
Följa upp och återkoppla på kundrecensioner
Besvara kommentarer och föra dialog med kunder i sociala medier
Arbeta proaktivt med kundnöjdhet och driva förbättringar tillsammans med teamet
Underhålla och vidareutveckla kundmejlmallar och processdokumentation
Stötta i lagerbutiken vid behov, bland annat genom att expediera kunder
Stötta på lagret vid behov, tillsammans med övriga i teamet
Vem är du?
Du har ett genuint intresse för service och kundnöjdhet och trivs i en roll där ingen dag är den andra lik. Du är strukturerad och noggrann i ditt kundtjänstarbete, men lika prestigelös när du behöver hoppa in och hjälpa till i butiken eller på lagret. Du håller huvudet kallt när det är mycket att göra och du gillar att jobba nära ett litet team där allas insats syns.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av kundservice, gärna inom e-handel eller B2C
Vana av att arbeta i kundtjänst-/ärendehanteringssystem (t.ex. Gorgias)
Trygghet i kundkontakt via telefon, mejl och chatt
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska
Erfarenhet av fisk-/livsmedelsbranschen är meriterande
Vi erbjuder
Hos Vasafiskerian blir du en del av ett litet gäng med stora ambitioner, där du är nära verksamheten och ser resultatet av ditt arbete på riktigt. Vi utgår från vårt kontor och lager i Järfälla, Stockholm, där vi är på plats tillsammans i vardagen. Närheten till varandra och till produkten är en viktig del av vår kultur – du ser varan gå från lager till leverans samma dag och känner direkt hur ditt jobb påverkar resultatet. Vi tror på att kombinera hantverk med affärsdrivet tänk, ansvar med frihet och att en passion för god mat gör jobbet roligare.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med månadslön och inleds med 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8024990-2094239". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MSA Vasa Group AB
(org.nr 559418-0894), https://karriar.vasafiskerian.se
Bruttovägen 22 (visa karta
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175 43 VIKSJÖ Arbetsplats
Vasafiskerian Jobbnummer
9998005