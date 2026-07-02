Kundservicemedarbetare
PHM Sweden AB / Chefsjobb / Solna Visa alla chefsjobb i Solna
2026-07-02
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Vi är specialister inom fastighetsförvaltning. PHM Group är en koncern som består av bolag med stark lokal förankring med lång erfarenhet av fastighetsförvaltning. PHM Sweden är en del av koncernen PHM Group med verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Schweiz, Nederländerna, Storbritannien och USA.
PHM Kundservice söker kundservicemedarbetare
PHM Kundservice stöttar koncernens svenska bolag genom att hantera inkommande telefonsamtal, e-post och felanmälningar. Nu söker vi en engagerad kundserviceedarbetare som vill bli en del av vårt team i Solna.Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Som kundservicemedarbetare är du en viktig kontaktperson för våra kunder. Du besvarar inkommande samtal och mejl, registrerar felanmälningar och vägleder kunderna till rätt avdelning vid behov. Du kommer även att ha ett nära samarbete med de olika bolagens backoffice och arbetsledare för att säkerställa en hög servicenivå.
Vi söker dig som
har erfarenhet av kundservice, gärna inom fastighetsbranschen eller liknande verksamhet
har god datorvana och lätt för att arbeta i olika system
har goda kunskaper i Microsoft Office
kommunicerar obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska
är serviceinriktad, ansvarstagande, lyhörd och lösningsorienterad
trivs med att arbeta i ett högt tempo och har en positiv inställning.
Vi erbjuder
en varierande roll i ett växande företag
trevliga kollegor och ett nära samarbete inom teamet
möjlighet att utvecklas inom kundservice och fastighetsförvaltning.
Arbetstid: Helgfria vardagar kl. 07.00–16.00. Arbetet utförs på plats på vårat kontor.Placering: SolnaTillträde: Enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
Urval och intervjuer sker löpande. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Låter detta som en tjänst för dig? Vi ser fram emot din ansökan!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på kundservice@phmgroup.se
. Ange "Kundservicemedarbetare" i ämnesraden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PHM Sweden AB
(org.nr 559206-7952)
Storgatan 45 (visa karta
)
171 52 SOLNA Kontakt
Rekryterare
Camilla Stenlund camilla.stenlund@phmgroup.se 08 410 184 44 Jobbnummer
9988899