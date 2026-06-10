Kundservicemedarbetare
Barona Professionals AB / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2026-06-10
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Kundservicemedarbetare – Malmö (100% kontor)
via Barona, start omgående
Vill du ha en roll där du snabbt får ansvar, utvecklas i hög takt och vara med och påverka hur ett team arbetar – inte bara följa rutiner? Vi på Barona söker nu en kundservicemedarbetare till en av våra kunder inom miljö- och återvinningsbranschen. Du kommer in i ett bolag i stark tillväxt där tempot är högt, beslutsvägarna korta och där det finns stort utrymme att ta initiativ. Det här är inte en traditionell kundtjänstroll där du bara följer ärenden – här förväntas du förstå flödet, fatta beslut och bidra till förbättring.
Om rollen
Du blir en central del av verksamheten där kundkontakt, logistik och problemlösning möts. Du arbetar nära både kunder och interna team, och är en nyckelperson i att få flödet att fungera smidigt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera kundärenden via telefon och mejl
Registrera och följa upp ärenden och order i system
Lösa problem och hitta lösningar i ett högt tempo
Samarbeta med drift, sälj och andra funktioner
Bidra till struktur, förbättring och effektivare arbetssätt
Rollen innebär initialt att hantera inkommande ärenden, men över tid finns möjlighet att arbeta mer proaktivt, exempelvis genom att följa upp kunder och bidra till affären.
Teamet är i en uppbyggnadsfas, vilket innebär att du får möjlighet att vara med och sätta struktur, arbetssätt och bidra till hur funktionen utvecklas framåt.
Under din introduktion finns kollegor på plats som stöttar dig i din upplärning, du kommer inte att vara ensam i rollen.
Vem vi söker
Vi söker dig som har driv, nyfikenhet och ambition att utvecklas.
Du är:
Självgående och tar ansvar från dag ett
En problemlösare som gillar att förstå och förbättra
Kommunikativ och trygg i kontakt med olika typer av människor
Nyfiken och vill sätta dig in i hur verksamheten fungerar på riktigt
Strukturerad och bekväm i ett högt tempo
Du trivs inte med att bara göra "det som står i instruktionen" – du vill förstå helheten, ta initiativ och göra saker bättre.
Bakgrund
Erfarenhet av service, administration eller kundkontakt är meriterande
Du kan vara i början av din karriär – rätt inställning väger tyngre än erfarenhet
Flytande svenska i tal och skrift samt god engelska
God datorvana (erfarenhet av Microsoftbaserade system är en fördel)
Vad du får
Det här är en roll för dig som vill utvecklas snabbt och ta nästa steg:
En lärorik miljö i ett växande bolag
Möjlighet att påverka arbetssätt, struktur och rutiner
Tätt samarbete med ett engagerat team
Snabb utveckling och ökat ansvar över tid
En roll där din insats märks och gör skillnad
Startar du omgående får du dessutom en bra introduktionsperiod innan sommaren, med goda möjligheter till upplärning och stöd från teamet.
Praktisk information
Placering: Malmö
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Måndag–fredag, kontorstider
Arbetssätt: 100% på plats på kontoret
Start: Omgående
Vid frågor:
Emma Hjorth – emma.hjorth@barona.se
(mailto:emma.hjorth@barona.se
)
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl.Publiceringsdatum2026-06-10Så ansöker du
Urval sker löpande – skicka in din ansökan redan idag.
Du blir anställd av Barona och uppdraget startar så snart rekryteringsprocessen är klar. Initialt löper uppdraget i 6 månader med goda chanser till förlängning och övergång till kund.
Om Barona
Barona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige finns vi i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund och levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Sedan starten i Finland 1999 bygger vår framgång på ett starkt kundfokus och ett nytänkande kring tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering ligger vi i framkant inom modern rekrytering.
Läs mer här: https://barona.se/om-barona/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Professionals AB
(org.nr 556998-2167), https://barona.se/
211 75 MALMÖ Arbetsplats
Barona Professionals Kontakt
Recruitment Specialist & Consulting Manager
Emma Hjorth emma.hjorth@barona.se +46761126460 Jobbnummer
9957805