Kundservicemedarbetare
2026-01-16
Är du serviceinriktad och trivs med att ge kunder ett bra bemötande? Har du erfarenhet av kundservice och vill fortsätta utvecklas i en varierad roll? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig.
Vad erbjuder vi?
En utvecklande roll i en internationell organisation
Kollektivavtal och förmåner
Ett engagerat team och en vardag med varierande arbetsuppgifter
Goda möjligheter till kompetensutveckling och karriärtillväxt
Vem söker vi?
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och som kan hålla en professionell och positiv ton oavsett situation. Du är van att arbeta självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och ser till att ärenden drivs i mål. Telefonen är ditt främsta verktyg, och du kommunicerar tydligt, lugnt och serviceinriktat.
Som person är du strukturerad, flexibel och lyhörd för kundens behov. Du planerar och prioriterar ditt arbete på ett naturligt sätt och bidrar med en god stämning i teamet.
Erfarenhet av kundservice via telefon och mejl
God vana av att arbeta i olika system
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vad innebär rollen?
I rollen blir du en del av kundserviceteamet där du hjälper kunder via telefon, mejl och chatt. Du hanterar frågor som rör både produkter och tjänster och samarbetar tätt med återförsäljare för att ge rätt support. Arbetet omfattar både enklare och mer komplexa ärenden, och du söker aktivt information inom organisationen för att kunna ge korrekta svar.
Teamet arbetar nära varandra och du bidrar till ett gott samarbete och gemensamma resultat.
Vi genomför en bakgrundskontroll som omfattar offentlig information, inklusive eventuellt brottsregister. Uppgifterna hanteras konfidentiellt och syftar till att säkerställa att kandidaten uppfyller de grundläggande kraven för rollen, där ekonomisk stabilitet är en viktig del.
Om 2Complete
Varför skall du bli konsult hos oss? Som konsult hos oss omfattas du alltid av kollektivavtal. Detta ger dig bland annat avtalsenliga villkor gällande semester, pension, lön och friskvårdsbidrag. Vi är din partner i arbetslivet. Som konsult får du utöver din chef på arbetsplatsen även en engagerad konsultchef vars främsta fokus är att se till att arbetsplatsen och rollen du befinner dig i är den perfekta matchen för dig och din utveckling. 2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011. 2Complete Group är även utnämnt till Gasellföretag 2022. En utmärkelse som tilldelas Sveriges mest hälsosamma och snabbast växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334) Kontakt
Sarah Lindgren sarah.lindgren@2complete.se Jobbnummer
9689698