Kundservicemedarbetare
Advisera AB / Backofficejobb / Malmö Visa alla backofficejobb i Malmö
2025-12-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Advisera AB i Malmö
, Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-18Beskrivning av jobbet
Advisera växer och likaså Advisera Support - teamet. Vi är glada över denna expansion och möjligheten att välkomna ytterligare kollegor till oss!
Är du serviceinriktad, intresserad av kundrelationer och har ett öga för IT och teknik? Då kanske du är vår nästa kundservicemedarbetare!
Om Advisera:
Advisera grundades 2016 och har sedan dess vuxit till cirka 60+ medarbetare med kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm. Vår målsättning och vision är att etablera oss som en ledande företagspartner inom IT- & Säkerhet, Telefoni & Växel, Företagsförsäkringar och Finansiella Produkter. Advisera har tillstånd från Finansinspektionen.
Genom Adviserametoden har vi skapat en unik företagskultur. Denna metod, kombinerad med vårt entreprenöriella driv, formar tydliga strategier och mål för fortsatt expansion. Adviserametoden främjar en kreativ och stimulerande arbetsmiljö, och vi söker ständigt efter drivna och kompetenta medarbetare.
I din roll som Kundservicemedarbetare:
Som kundservicemedarbetare blir din uppgift att assistera våra kunder med deras tekniska utmaningar. Du kommer att ge support för IT och telefoni & växellösningar, samt samarbeta nära våra rådgivare, kunder och leverantörer. Du kommer också att hantera ärenden via telefon, chatt och e-post, med målet att alltid ge bästa möjliga service till våra kunder. Du blir en del av ett team om åtta dedikerade medarbetare med placering på huvudkontoret i Malmö.
Kollegan Emma beskriver hur det är att arbeta i Advisera Service - teamet: "Här är alla måna om varandra och verkligen bryr sig, vi stöttar och pushar varandra i det dagliga arbetet. Men framförallt så har vi roligt!"
Arbetsuppgifter - Löpande kontakt med kunder, leverantörer och Adviseras Rådgivare - Löpande support av telefoni- & växellösningar - Orderregistrering och avstämning i CRM-system
Vi ser gärna att du har: - Ett intresse för Teknik och IT - Avslutad gymnasial utbildning - Tidigare erfarenhet av serviceyrke och bemötande av kunder. - God data och systemvana - Du utrycker dig väl i tal och skrift - Är lösningsorienterat och pedagogisk samtidigt som du trivs med att arbeta i ett högt tempo. Meriterande: - Dokumenterad erfarenhet av Telefoni- och IT-relaterade tjänster. - Erfarenhet av att leverera abonnemang och växellösningar till kund. Varför Advisera:
• Fantastisk arbetsmiljö och gemenskap med kollegor. - En kultur där individens utveckling värderas högt, med ständig coaching och utbildning. - Gemensamma frukostar, after works, teamaktiviteter och årliga konferenser. - Möjlighet att utvecklas i ett snabbt växande och expanderande bolag.
På Advisera värderar vi personlighet och inställning högst. Vi tror att med rätt intresse, driv och engagemang har man potential att växa in i rollen. Tveka inte att söka, även om du inte uppfyller alla kriterium.
Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor, vänligen kontakta jasmina@advisera.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Advisera AB
(org.nr 559057-7507), https://advisera.se Arbetsplats
Advisera Kontakt
Jasmina jasmina@advisera.se 0739748130 Jobbnummer
9651850