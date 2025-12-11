Kundservicemedarbetare
2025-12-11
Är du på jakt efter en ny utmaning? Vi på Senzum letar alltid efter nya stjärnor, kanske är det just dig vi söker?
Vi söker dig som är:
Stresstålig och kan hantera ett högt tempo
Snabb i både tanke och handling
Noggrann och ansvarsfull
Serviceinriktad med god kommunikativ förmåga
Vi har inga krav på tidigare förkunskaper. Det vi tittar efter är intresse, vilja och rätt attityd!
Om rollen och arbetsuppgifter
Som kundservicemedarbetare hos oss arbetar du tillsammans med dina kollegor och hjälper våra kunder. Du motiveras av att kunden ska få en positiv upplevelse av att kommunicera med just dig. Du kommer agera problemlösare åt våra kunder genom att hantera ärenden i mejl och chatt samt inkommande och utgående telefoni. Som kundservicemedarbetare hos oss erbjuds du ett omväxlande och utmanade arbete med möjligheter att påverka den dagliga verksamheten.
Övrig information:
• Behovsanställning med fast timlön enligt kollektivavtal.
• Antal tjänster: 5
• Omfattning: 60-80%
• Startdatum: Omgående (tveka inte, skicka in din ansökan redan idag!)
I denna process genomför vi bakgrundskontroller via bakgrundskollen.se innan anställning.
Urvalet sker löpande vilket innebär att annonsen kan tas ner innan sista ansökningsdag, så ansök redan idag! Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första digital intervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
På Senzum arbetar med fördomsfri rekrytering och använder digitala verktyg för att säkerställa en rättvis och effektiv rekryteringsprocess. Genom att använda digital teknik och objektiva metoder arbetar vi för att hitta rätt person till rätt plats i vår organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
(org.nr 556467-4561)
583 35 LINKÖPING
9639790