Kundservicemedarbetare
2025-12-11
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Överkalix
, Övertorneå
, Kiruna
Vill du vara en viktig del i vår kundservice?
Vill du vara en viktig del i vår kundservice?

Vi söker en engagerad och serviceinriktad kundservicemedarbetare till vårt team. Som kundservicemedarbetare kommer du att spela en central roll i att skapa en positiv upplevelse för våra kunder, ge snabb och korrekt information och hjälpa till att lösa deras frågor och problem.

Dina arbetsuppgifter
Hantera inkommande samtal från resenärer som har frågor om biljetter, tidtabeller och resor.
Erbjuda professionell support via telefon, ge tydlig information och hjälpa till med eventuella problem med resenärens resa
Ge råd om bästa alternativ för resor, ombokningar, och hjälpa resenären vid eventuella förseningar eller störningar.
Registrera ärenden i vårt system för att säkerställa att alla kunder får en snabb och effektiv lösning.
Arbeta i nära samarbete med andra avdelningar för att säkerställa en hög servicenivå och en bra kundupplevelse.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av kundservice, gärna inom telefoni eller resebranschen.
Är kommunikativ, vänlig och har ett lösningsorienterat sätt att bemöta kunder.
Har en god förmåga att snabbt sätta dig in i nya system och arbetsrutiner.
Har ett stort intresse för att hjälpa andra och skapa positiva upplevelser för kunder.
Är flexibel och trivs i en dynamisk arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
Talar och skriver svenska flytande, och behärskar engelska väl. Andra språk är meriterande.
Arbetstider m.m
Våra öppettider är mellan 07-17 vardagar, vilket gör att din arbetstid kan vara förlagd mellan 6:50-17:10 måndag till fredag.
Anställningen är en särskild visstidsanställning tom 2026-06-30 med möjlighet till förlängning över sommaren.
Introduktion sker på plats vid vårt kontor i Överkalix under tre dagar/vecka den första månaden.
Arbetsplats:
Vi ser helst att du arbetar från vårt huvudkontor i Överkalix för att ha dina kollegor nära till hands, men möjligheten kan finnas till placering i Luleå eller att arbeta på distans efter genomförd introduktion.

Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till jobb@lanstrafikennorrbotten.se
Skicka din ansökan och CV till jobb@lanstrafikennorrbotten.se senast 2026-01-09. Vi ser fram emot att höra från dig! Tjänsterna kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag så avvakta inte med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länstrafiken i Norrbotten AB
Marknads- och kommunikationschef
