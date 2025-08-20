Kundservicemedarbetare
2025-08-20
Vi tror på att framgång skapas när passion och drivkraft möter teknik. Med rätt verktyg skapar vi på Junora möjligheter varje dag genom att skapa nytt liv i begagnade fordon eller maskiner. Genom ett tätt samarbete mellan alla medarbetare skapar vi en värdefull tjänst där vi samtidigt bidrar till en hållbar miljö.

Dina arbetsuppgifter
Som kundservicemedarbetare hos oss har du en nyckelroll i att skapa en positiv kundupplevelse. Du fungerar som den viktiga länken mellan våra kunder och säljare, och bidrar till att säkerställa smidiga och effektiva processer. Du hanterar frågor kring affärer och objekt samt stöder våra säljare i deras vardag över hela Sverige. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att ta emot inkommande samtal, besvara kundfrågor av både praktisk och teknisk karaktär samt hantera administrativa uppgifter kopplade till affärer, exempelvis granskning av annonser, transporter och finansiering.
Under samtalen identifierar du kundernas behov och presenterar företagets tjänster för att erbjuda bästa möjliga lösning. Ditt mål är att leverera snabb och professionell service genom att lösa ärenden vid första kontakten.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera inkommande samtal och meddelanden via e-post, SMS och chatt.
Presentera lösningar och svara på kunders frågor. Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av kundservicemedarbetare och en genuin passion för service. Du trivs i en dynamisk miljö där du kan växla mellan självständigt arbete och teamwork. Med en lösningsorienterad och prestigelös inställning är du en person som tar initiativ, bidrar med energi och vågar ställa frågor för att hitta de bästa lösningarna.
För att lyckas i rollen tror vi att du är strukturerad, engagerad och duktig på att prioritera i ett högt tempo. Din kommunikativa förmåga och ditt engagemang är avgörande för att du ska kunna ge våra kunder bästa möjliga service.
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad och lösningsorienterad.
Kommunikativ och ansvarstagande.
Prestigelös och kvalitetsmedveten.
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder
En möjlighet att utvecklas och växa i en viktig roll inom företaget.
En dynamisk och innovativ arbetsmiljö med engagerade och kompetenta kollegor.
Chansen att vara delaktig i företagets framgångsresa och påverka våra framtida satsningar.
Fokus på kreativitet, innovation och långsiktiga lösningar.
