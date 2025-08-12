Kundservicemedarbetare
2025-08-12
Offerta och IP i Sverige AB har blivit Tom, Sveriges största tjänsteförmedling för bygg, flytt och städ. I vår portfölj av varumärken skapar vi transparens och tar bort hinder från bokningsprocessen, vi gör det helt enkelt lättare att hitta pålitliga hantverkare.
IP i Sverige AB är ett ungt och dynamiskt företag som upplever en snabb tillväxt. På bara tre år har vi hjälpt över 50 000 kunder över hela Sverige, och vi är bara i början av vår resa. Nu söker vi en stjärna inom kundservice!
Är du driven, nyfiken och social? På IP i Sverige AB får du möjlighet att göra skillnad i ett socialt team som präglas av gemenskap och hög energi!
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta emot och besvara kundförfrågningar främst via telefon, men även e-post
Hantera och lösa kundärenden
Leverera en utmärkt serviceupplevelse
Kvalifikationer, krav:
Svenska och engelska
Tidigare erfarenhet av kundservice eller kundsupport
Kvalifikationer, meriterande:
Annat språk
Vi förväntar oss att du som söker:
Har en stark drivkraft att hjälpa kunder och alltid leverera service av hög kvalitet med en positiv inställning. Kundnöjdhet ligger alltid i fokus.
Har utmärkta kommunikationsfärdigheter i både tal och skrift, och är flytande i svenska och engelska. Kunskap i andra språk är alltid meriterande.
Är van att arbeta och sätta dig in i nya system.
Känner dig bekväm med att använda telefonen som ditt huvudsakliga arbetsverktyg.
Du är en initiativrik, noggrann och ansvarsfull person som motiveras av att göra skillnad och hitta de bästa lösningarna tillsammans med dina kollegor. Du är kreativ, sätter kunden i första rummet och ser möjligheter i stället för hinder. Om du inte vet svaret på en fråga, är du nyfiken och tar initiativ till att hitta det.
För dig är det naturligt att vara positiv och ambitiös. Du vill utvecklas och lära dig mer samt dela med dig av dina kunskaper till dina kollegor.
Vi lägger stor vikt vid att du fungerar väl tillsammans med resten av teamet. En betydande del av rekryteringsprocessen kommer därför att handla om personlig matchning, där vi säkerställer att du och teamet kompletterar varandra och trivs i vardagen.
Vi erbjuder dig möjligheten att vara en del av en expansiv fas i vår resa och mycket personlig utveckling.
Om du känner igen dig i beskrivningen ovan, skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Vilka är vi på Tom? Kanske har du redan stött på oss utan att veta om det. Tom är ett nytt koncept, lanserat i oktober 2024, men bakom namnet finns några av Sveriges mest välkända varumärken inom förmedling och installationstjänster.
Tom är den osynliga kraften som ser till att de som behöver hjälp snabbt och smidigt hittar rätt person för jobbet. Som anställd på Tom blir du en viktig del av detta , där du bidrar till att koppla ihop människor med pålitliga experter och skapar en positiv upplevelse för alla inblandade. Här får du möjligheten att göra skillnad genom att vara länken mellan behov och lösning, och samtidigt vara med och bygga ett företag som strävar efter att förenkla vardagen för både kunder och yrkespersoner.
Bra att veta
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Arbetsort: Uppsala Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning Lönetyp: Fast månadslön Sista ansökningsdatum: Urval och intervjuer sker löpande Allergi: I vårt team finns även en ledarhund som följer med sin förare till kontoret. Det skapar en trivsam atmosfär, men vi vill uppmärksamma att det kan påverka dig som har pälsdjursallergi.
För frågor om tjänsten, kontakta Emma Nöjd, emma.nojd@tom.se
Välkommen med din ansökan!
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
