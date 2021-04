Kundservicemedarbetare - sommarvikariat - Lyko Retail AB - Butikssäljarjobb i Vansbro

Lyko Retail AB / Butikssäljarjobb / Vansbro2021-04-12Vi älskar hårvård och skönhet och drivs av passionen att hjälpa våra kunder till sitt allra bästa jag - oavsett var vi möts. Att ge oslagbar service, både i butik och på nätet, är helt enkelt det roligaste vi vet. Just nu söker vi semestervikarier till vår kundservice i Vansbro. Klart du ska spendera sommaren med oss - välkommen med din ansökan!OM ROLLENSom Kundservicemedarbetare hos oss kommer du vara rådgivare och ge support åt våra kunder när de köpt sina favoritprodukter i vår framgångsrika e-handel. Du hanterar inkommande ärenden från våra kunder och butiker via telefon, chatt och mejl. Vi arbetar tillsammans för att ge en oslagbar service i såväl produktfrågor som frågor om leverans eller i tekniska frågor.Som kundservicemedarbetare får du möjlighet att vara en del av ett engagerat team som alltid strävar efter att ge kunden en ännu bättre upplevelse än vad den förväntat sig. Du brinner för att leverera kundservice i världsklass och vill självklart vara med och "wowa" våra kunder! Du har en kommunikations- och relationsskapande förmåga samt trivs i en tillväxtmiljö. Har du arbetat i en liknande verksamhet eller har intresse och produktkunskap inom skönhet, hårvård, hudvård är det en merit. För att skapa bästa förutsättningarna för att du ska kunna göra ett riktigt bra jobb börjar anställningen med åtminstone en introduktionsvecka. Arbetet kräver att du behärskar svenska och engelska både muntligt och skriftligt, positivt om du även förstår norska. Forstår du dette for eksempel? Da burde det fungere bra, ikke bekymre degKundservice består av två olika arbetsområden och skiljer sig åt. Målet för båda delar är att vara kundens personliga rådgivare och support via våra olika kommunikationskanaler. När du söker denna tjänst kan du komma att få arbeta inom båda områdena.Kundtjänst innebär att du hanterar inkommande ärenden från våra kunder och butiker via telefon, mail samt livechat. Ärenden handlar om allt i från leverans- till produktfrågor.Retur & reklamation innebär att du hanterar inkommande ärenden som är kopplat till returer och reklamationer från våra kunder. Arbetsuppgifterna består i stora drag av att skicka ut returfraktsedlar, hantera inkommande paket samt ersätta kund med ny vara eller återbetala. All kommunikation sker mejlledes.Du vill jobba med oss för att......Du brinner för att leverera kundservice i världsklass......Du är känd för att vara en engagerad glädjespridare, som är lyhörd och alltid har en positiv attityd......Du gillar ett högt arbetstempo och har ett strukturerat arbetssätt......Du är flexibel i ditt arbetssätt och lever efter mottot "ingenting är omöjligt"ANSÖKANLåter det här som rätt tjänst för dig? Ansök snabbt och enkelt utan CV eller personligt brev. Istället ber vi dig svara på några korta urvalsfrågor. Vi tror att vem du är och vad du har för förmågor är viktigare än din tidigare erfarenhet, därför kommer vi även att använda oss av tester i urvalet. Testerna och urvalsfrågorna blir även en hjälp för att kunna göra ett objektivt och rättvist urval. Vi gör urval löpande så ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 2 maj. Frågor om tjänsten besvaras av Malin Säljgård malin.saljgard@lyko.com . Vi tar inte emot ansökningar via mejl.Period: Vecka 24-31 och 26-33Omfattning: Heltid, vikariatArbetstid: Varierande. Vardagar 7-16, 8-18 och 11-20 samt var fjärde söndag 11-20.Lön: Enligt kollektivavtal. Vi har kollektivavtal med Unionen.Lyko Group AB (publ) är en hårvård- och skönhetsspecialist med ambition att förändra branschen. Vi har vårt ursprung i den professionella hårvården. Med marknadens bredaste sortiment online, integrerade butiker och salonger inspirerar och guidar vi kunden till sitt bästa jag. Koncernen driver webbplatsen lyko.com samt 30 butiker i Sverige och Norge, med tillhörande salonger. Verksamheten sysselsätter närmare 500 personer. Lyko är noterat på First North Premier. Besök www.lyko.com för mer information.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-12Fast lön enligt kollektivavtalSista dag att ansöka är 2021-05-02Lyko Retail AB5686661