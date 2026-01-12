Kundservicemearbetare för Konsultuppdrag
Fasticon Kompetens AB / Administratörsjobb / Göteborg
Kundservicemedarbetare för konsultuppdrag i Göteborg
Vi söker nu en konsult till kundcenter för en av våra kunder i Göteborg. Uppdraget startar omgående och sträcker sig till och med den 30 juni, med möjlighet till förlängning över sommaren.
Uppdragsbeskrivning
Rollen är mycket kundnära och innebär daglig kontakt med kunder via telefon, mejl, Mina sidor och personliga besök. Ärendena varierar brett och kan röra allt från felanmälningar och nyckelutlämning till frågor om hyresbetalningar och boenderelaterade frågor.
Verksamheten befinner sig i en utvecklings- och förändringsresa där arbetssätt och rutiner successivt utvecklas, vilket ställer krav på flexibilitet och engagemang.
Dina ansvarsområden innefattar bland annat:
Ta emot och hantera kundärenden via telefon, mejl, Mina sidor och personliga besök.
Ge service och vägledning i boende- och hyresrelaterade frågor.
Registrera och följa upp ärenden i verksamhetens system.
Samverka med kollegor och andra funktioner som tar över ärenden.
Bidra till ett professionellt och tryggt kundbemötande.Publiceringsdatum2026-01-12Företaget
Du blir en del av kundcenter som består av ca 10 personer. Kundcenter har en central roll i organisationen och är ofta första kontakten för kunderna. Tjänsten är placerad i Göteborg.Bakgrund
Du har troligen några års erfarenhet av kundservice eller annan kundnära roll och trivs med att arbeta i en miljö där dagarna varierar. Du är van att hantera flera parallella arbetsuppgifter och att anpassa ditt bemötande efter kundens situation. Du har ett strukturerat arbetssätt och uppskattar tydliga processer, även när allt inte är helt färdigutvecklat.
Vi söker dig som har:
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift.
Har 2-3 års erfarenhet av kundservice.
God IT-vana och lätt för att sätta dig in i nya system.
Ett serviceinriktat och professionellt förhållningssätt.
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt i högt tempo.
Det är även meriterande om du
Har erfarenhet från fastighetsrelaterad tjänst eller utbildning inom fastighetsbranschen.
Har arbetat i fastighetssystem eller ärendehanteringssystem.
Välj själv - egenföretagare eller anställd konsult
Ditt uppdrag sker ute hos kundföretaget, men du väljer om du vill arbeta som underkonsult med eget bolag eller vara konsult direkt anställd av Fasticon. Som anställd konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkring och tjänstepension.
Ansök idag!
Våra konsultprocesser går riktigt fort! Vi går igenom ansökningar löpande och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdatum. Tveka därför inte, skicka in din ansökan idag!
Vid frågor om rollen eller konsultprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef: Anki Vistam på anki.vistam@fasticon.se
eller 073-415 43 16.
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö.Läs mer på www.fasticon.se
och sök lediga jobb på www.fasticon.se/lediga-jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fasticon Kompetens AB
(org.nr 556739-2476) Kontakt
Anki Vistam anki.vistam@fasticon.se Jobbnummer
9678477