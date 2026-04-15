Kundserviceagent till Parkster (deltid/behov) - start 4 maj
Vill du arbeta med kundservice via telefon, mejl och chatt i en modern och flexibel miljö? Nu söker vi kundserviceagenter till Parkster i Lund - främst för deltids- eller behovsanställning. Behovet är som störst under sommaren, men finns även framåt.Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Deltid / behovsanställning
Placering: Lund (möjlighet till distans efter introduktion)
Varierande arbetstider: dag, kväll och helg
Viktigt - introduktion & utbildning
För att vara aktuell för tjänsten behöver du kunna delta i hela upplägget:
4 maj: Introduktion på plats i Lund
Digital utbildning (ca 2 veckor): Flexibel, men med vissa ramar
Inslussning från ca 18 maj:
Ca 5 vardagar på kontoret (dagtid)
Medlyssning följt av eget arbete med stöd
Detta är ett krav för att kunna börja arbeta i rollen.
Vi söker dig som:
Har mycket god svenska i tal och skrift
Har gymnasieutbildning
Har tidigare arbetslivserfarenhet
Meriterande:
Engelska
Erfarenhet av kundservice
Du är serviceinriktad, lösningsorienterad och trivs med att arbeta i team.
Lön & anställning
Garantilön + provision
OB-tillägg vid kväll/helg
Möjlighet till fortsatt arbete efter sommaren
Om rollen
Du arbetar i team och är första kontakt för kunder via telefon, mejl och chatt. Efter introduktionen finns möjlighet att kombinera kontor och distans.
Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
