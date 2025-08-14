Kundservice på SEB Kort - arbeta med norska kunder!
Är du målinriktad, lugn under press och söker en trygg arbetsplats? Då kan du vara vår nästa stjärna i det norska kundserviceteamet på SEB Kort! Här levererar vi service i toppklass och hjälper SEB:s norska kunder. Du blir en del av huvudkontoret i Arenastaden, Solna - en inspirerande miljö med konst på väggarna och en barista som fixar ditt morgonkaffe!
OM SEB
Since our start 160 years ago, SEB has been guided by a strong belief that entrepreneurial thinkers combined with innovative companies are needed to create a better world. We are here to enable them to achieve their ambitions and succeed in both good and difficult times. We are the business engine of the bank, providing the financial expertise our organizational and private customers rely on. We do so with focus on our customers' needs, commitment to quality and trust, and an entrepreneurial mindset to continually improve our services.
Read more: https://sebgroup.com/
OM TJÄNSTEN
SEB Kort är verksamt i hela Norden och samarbetar med varumärken som SEB, Eurocard, Strawberry och flera co-brand partners. De erbjuder tjänster till både privat- och företagskunder och hanterar över en miljon kundinteraktioner per år via telefon, mejl och sociala medier.
Som kundservicemedarbetare blir du en del av teamet som levererar service i toppklass till SEB Korts norska kunder. Din främsta uppgift är att ge support via mejl och telefon, där du besvarar frågor om fakturor, transaktioner, reklamationer, krediter och räntor samt vägleder kunder i SEB:s digitala tjänster - alltid med fokus på hög kvalitet och bästa möjliga kundupplevelse.
VEM ÄR DU
För att lyckas i den här rollen krävs ett stort serviceengagemang med en drivkraft av att nå mål och resultat. Du brinner för att ge service på en hög nivå och har ett professionellt bemötande gentemot kund. Vi ser även att du tycker om att samarbeta med andra eftersom arbetet innebär mycket personlig kontakt med såväl kunder som kollegor.
SEB arbetar med en stor bredd av produkter inom en föränderlig bransch och vi ser därför gärna att du trivs med att ständigt lära dig nya saker och att driva din egen kompetensutveckling. Vidare ser vi gärna att du har:
Fullständig gymnasial utbildning eller motsvarande
Talar och skriva obehindrat på svenska och engelska, gärna även norska (men inget krav).
Erfarenhet av kundservice eller annan service/säljroll
Har erfarenhet att jobba mot norska kunder och/eller är öppen för att jobba mot den norska marknaden
PRAKTISK INFORMATION Startdatum: Enligt överenskommelse Uppdragsgivare: SEB Kort Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning med inledande provanställning Lön: Individuell lönesättning, kollektivavtal tillämpas Placering: Stjärntorget 4, Solna Arbetstider: Kontorstider Kontakt vid frågor: rekrytering@workz.se
VI ERBJUDER DIG
Workz är specialister på kundservice och erbjuder inte bara omfattande utbildning utan också löpande träning inom kommunikation, kundhantering och affärsmässighet. Efter avslutad utbildning blir du dessutom certifierad inom kundservice.
Utöver detta får du kollektivavtalsenliga villkor, friskvårdsbidrag och en dedikerad operativ chef som stöttar dig i din utveckling och alltid finns tillgänglig för att hjälpa dig som konsult.
Vi är stolta över att erbjuda våra konsulter en trygg arbetsmiljö och möjligheter att växa, både personligt och professionellt!
