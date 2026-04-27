Kundservice Malmö
Momentum Industrial AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-04-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Momentum Industrial AB i Malmö
, Helsingborg
, Kristianstad
, Borås
, Kalmar
eller i hela Sverige
Kundservice till Momentum Industrial AB i Malmö
Publiceringsdatum 2026-04-27

Om företaget
Momentum Industrial AB är en marknadsledande distributör av industriella komponenter och tjänster till den svenska och norska industrin. Vår mission är Tillsammans för en hållbar industri, vilket för oss innebär att vi finns till för att tillsammans med våra intressenter bidra till att skapa en hållbar industri ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi omsätter cirka 1,3 miljarder SEK och har 320 talangfulla medarbetare. Momentum Industrial AB ingår i Momentum Group som är noterat på Stockholmsbörsen. För ytterligare information, besök gärna vår hemsida: www.momentum-industrial.com
Din roll
Vi söker en serviceinriktad och engagerad kundservicemedarbetare som vill bidra till att stärka svensk industri genom professionell service, teknisk rådgivning och hög tillgänglighet gentemot våra kunder. Som kundservicemedarbetare hos oss ansvarar du för:
Ansvar för lager och butik
Kundservice, ordermottagning och försäljning till befintliga och nya kunder
Kundservice över disk, inklusive hjälp med produktidentifiering och beställningar
Stöd till utesäljare med offerter och kundförfrågningar
Teknisk support och rådgivning kring våra produkter och lösningar
Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor och ställer krav på servicekänsla, struktur och ansvarstagande.
Vi söker dig som
Har intresse för teknik, service och affärer
Är strukturerad och har god förmåga att planera, genomföra och följa upp ditt arbete
Är engagerad, positiv och trivs med många kontaktytor
Har god kommunikativ förmåga i tal och skrift
Tidigare erfarenhet från branschen är meriterande men inget krav, du får utbildning inom våra produkt- och tjänsteområden samt i våra affärssystem. Du behöver inte vara expert på alla teknikområden från början - vi ser långsiktigt på din utveckling hos oss. Vi värdesätter mångfald och ser gärna att du kompletterar vårt team med din kompetens, erfarenhet och personlighet.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på heltid
Tillträde enligt överenskommelse
En professionell och engagerande arbetsmiljö med möjlighet till personlig utveckling Så ansöker du
Ansök senast 27 maj 2026.
Vi tillämpar löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag!
Vid frågor kontakta:
Christopher Högman
christopher.hogman@momentum-industrial.com
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Momentum Industrial AB
(org.nr 556547-0134), https://www.momentum-industrial.com/
Hejargatan 7
)
212 23 MALMÖ
9877156