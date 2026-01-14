Kundservice i Lund (start omgående)
Barona Professionals AB / Kundservicejobb / Lund Visa alla kundservicejobb i Lund
2026-01-14
Kundservicemedarbetare sökes till kund i Lund
Nu har du chansen att söka en rolig, omväxlande och spännande tjänst. Vi söker dig som är kommunikativ på både svenska samt har ett stort intresse för kundservice, merförsäljning och administration. Älskar du service och att arbeta självständigt har du en bra möjlighet framför dig. I denna tjänst erbjuds du frihet under ansvar, bra arbetsvillkor och glädjen att få arbeta med flera spännande och utvecklande varumärken. Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare inom bolagets kundserviceavdelning får du ett varierande arbete. Du kommer att arbeta med kundrelaterade ärenden där uppdragen kan skifta eller utföras parallellt, alltid med telefon och mejl som redskap. Du kommer främst att arbeta med inkommande telefoni och i uppdrag som hanterar försäkringsärenden. Du blir en del av ett team där kollegor alltid finns till hands för frågor, gemenskap och stöd i ditt dagliga arbete. I teamet är det alltid nära till skratt samtidigt som professionalism och utveckling genomsyrar hela organisationen. I detta företag är service och försäljning en naturlig del av det dagliga arbetet och en förutsättning för att kunna leverera en bra kundupplevelse.Dina arbetsuppgifter
Du fokuserar på kunden i både stora som små ärenden och är van vid att vara professionell i ditt kundbemötande. Vi uppskattar när du förstår vikten av noggrannhet och struktur eftersom det är viktigt att utföra sina dagliga uppgifter på ett korrekt sätt ur flera perspektiv.
Exempel på dina arbetsuppgifter:
identifiera och lösa kundens frågeställning
bearbeta och uppdatera kundregister
hantera reklamationer, fakturor, order etc
underhålla prislistor
arbeta proaktivt med merförsäljning
Bakgrund
Vi söker dig som fyllt 18 år och är noggrann, lösningsorienterad och uppskattar självständigt arbete. Du har en hög arbetsmoral, har ett flexibelt förhållningssätt och kan naturligt skifta fokus mellan olika arbetsuppgifter. Erfarenhet av service och/eller försäljning sedan tidigare är inget krav men är meriterande. Du ska ha bra kommunikativa färdigheter och uttrycker dig väl i både tal och skrift. Du behöver kunna göra dig förstådd och kunna förstå norsktalande och skrivande kunder. Vi söker dig som vill utvecklas inom denna tjänst och ser utmaningen i att leverera en god service till kunderna i alla lägen.
För tjänsten krävs att du:
är flytande i svenska
har lätt för att lära sig nya system
Vad kan vi erbjuda dig?
Heltidstjänst: Arbetstid är 40 timmar per vecka, måndag till fredag.
Lön: Vi erbjuder en månadslön på 23 746 kr/månad
Gedigen utbildning och coachning: Du får en grundlig utbildning och löpande uppföljning med stöd från en coach som hjälper dig att utvecklas och lyckas i din roll.
En utbildning i arbetet startar så snart rekryteringsprocessen är klar. Du kommer bli anställd av Barona med tillkommande förmåner via kollektivavtal. Tjänsten är en heltidstjänst och tillträds omgående. Uppdraget löper initialt om 6 månader med chans till förlängning, målsättningen är att tjänsten övergår till en tillsvidareanställning hos kunden. När du kommit in i arbetsuppgifterna kan möjlighet ges att delvis arbete hemifrån.
Mer information om företaget ges vid intervjun. Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför gärna in din ansökan redan nu!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl, men för frågor gällande tjänsten, vänligen kontakta Elin Nilsson, elin.nilsson@barona.se
Välkommen med din ansökan!
Om Barona
Barona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund och levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Ända sedan starten i Finland 1999, bygger vår framgång på att hela vår organisation är kundorienterad och utmanar traditionellt tänkande när det gäller tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering kan vi ständigt ligga i framkant när det gäller modern rekrytering.Läs mer på https://barona.se/om-barona/
