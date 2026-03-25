Kundservice för dig som gillar variation, samtal och administrering
Responda Group AB / Kundservicejobb / Haparanda Visa alla kundservicejobb i Haparanda
2026-03-25
, Kalix
, Övertorneå
, Överkalix
, Luleå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Responda Group AB i Haparanda
, Kalix
, Östersund
, Bollnäs
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill ta nästa kliv i karriären! Med ett brinnande intresse för kundservice och varierande arbetsuppgifter där blir du en nyckelspelare i att leverera en kundupplevelse i världsklass och att skapa långsiktiga kundrelationer!
Om tjänsten
Som kundservicemedarbetare är din roll avgörande för goda kundupplevelser och framgångsrik service. Du kommer ta emot inkommande samtal, mail, chatt och hjälpa kunder genom engagerad och meningsfull service där du skapar väl anpassade lösningar för kundens behov.
Du kommer att:
Ta emot inkommande kundsamtal och bemöta kundens behov med professionalism och engagemang
Utvecklas i flera olika områden och uppgifter
Arbeta med administrativa uppgifter som mail, chatt och ärendehantering
Erbjuda anpassade lösningar för att bygga värdefulla och långsiktiga kundrelationer
Arbeta mot uppsatta mål och få löpande stöd och feedback från din ledare
Vårt erbjudande
Lön enligt kollektivavtal via Unionen och Almega.
Två veckors betald utbildning samt kontinuerlig coachning och utbildning i din roll.
Stora möjligheter till karriärutveckling inom företaget.
Friskvårdsbidrag
Modernt kontor i en stimulerande och aktiv arbetsmiljö med teamaktiviteter och roliga händelser för att främja en god gemenskap!
Vi söker dig som
Har ett intresse för service och att testa nya områden och drivs av att utvecklas
Har siktet på framgång - en driven och engagerad stjärna som vill ta sin karriär till nästa nivå!
Trivs med att samarbeta för att uppnå gemensamma samt individuella mål.
Är proaktiv och initiativtagande i ditt arbetsutförande och bidrar till teamets utveckling
Tidigare erfarenhet av service är meriterande, men inget krav - vi ger dig verktyg att lyckas!
Krav för tjänsten
Flytande i svenska i både tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
Har datorvana
Godkänd gymnasieutbildning
Anställningsform och startdatum
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Vi erbjuder inledningsvis behovsanställning med goda möjligheter till tillsvidareanställning för rätt person.
Arbetstider: Vår verksamhet är igång vardagar, kvällar och helger vilket ger goda möjligheter till flexibla arbetstider som fungerar för dig och verksamheten.
Är du redo för nästa kliv i karriären? Tveka inte - Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21
Arbetsgivare Responda Group AB
(org.nr 556754-1395), https://karriar.respondagroup.se
Strandgatan 14 (visa karta
)
953 31 HAPARANDA
Responda Group Jobbnummer
9818762