Kundrådgivare till Service Center
Swedbank AB / Bankjobb / Halmstad Visa alla bankjobb i Halmstad
2025-10-22
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att: Erbjuda bästa möjliga bemötande och affärsmässiga service till Swedbanks kunder som ringer in till oss på telefonbanken.
Skapa tillgänglighet till bankens tjänster och produkter där guidning i digitala verktyg och personlig service samverkar för god kundnöjdhet.
Besvara frågor gällande bankens produkt- och tjänsteutbud samt slussa vidare kunder där licenser krävs för djupare rådgivning.
Samarbeta och bidra till merförsäljning genom att identifiera kundbehov och presentera relevanta lösningar för att överträffa kundernas förväntningar.
Utveckla din kompetens inom bank och finanssektorn där du dagligen möter nya situationer och utmaningar.
I denna roll behöver du: Ha ett service- och affärsdrivet fokus samt trivas i mötet med människor.
Ha tidigare arbetslivserfarenhet från service- och/eller finansrelaterat arbete.
Tala och skriva flytande svenska samt ha goda kunskaper i engelska.
Vara trygg i kundmötet och arbeta målinriktat med fokus på att skapa värde för kunden.
Vara flexibel och ha möjlighet att även arbeta på kvällar och helger. Arbetstiderna är varierande från kl. 07:45-20:30 vardagar och helger.
Inta ett pedagogiskt förhållningssätt och kommunicera tydligt för att guida kunder i bankens digitala verktyg samt hitta kundanpassade lösningar.
Visa intresse för att fördjupa din kunskap om hur banken motverkar penningtvätt och finansiering av terrorism, och kunna tillämpa denna kunskap i varje kundmöte.
Gilla problemlösning och försäljning, med förmåga att identifiera kundernas behov och presentera lösningar som passar deras situation.
Hos oss kan du uppleva: Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och......med uppdrag som gör skillnad för våra privat- och företagskunder. Vi lever i ständig förändring och är inte rädda för att anpassa oss och prova på nytt. Vi drivs av tillgänglighet, proaktivitet och kundnöjdhet samtidigt som vi har roligt på jobbet. Du är Swedbanks ansikte utåt och en oerhört viktig del av vår verksamhet. Som Kundrådgivare inom Sales & Service ges du möjligheten att utvecklas massor inom banken och bygga värdefulla nätverk för framtiden. Tillsammans gör vi skillnad!" Linnea Gillberg, din framtida chef
"I denna rekryteringsprocess...kommer vi att använda AI-chatbot Hubert.Vänligen observera att en digital chattintervju är ett obligatoriskt stegi denna process."
Information kring processen av AI-chatbot Hubert Direkt efter att du har skickat in din ansökan, kommer du att få ett e-postmeddelande och SMS med en länk till vår AI-chatbot Hubert. Du uppmanas att genomföra chattintervjun så snart som möjligt, senast inom kommande 5 dagar.
Syftet med Hubert-intervjun är att ge alla kandidater möjligheten att berätta mer om sina kompetenser och erfarenheter. Vi vill också säkerställa att bedömningen sker på ett objektivt och strukturerat sätt utifrån den profil vi söker. Vi jobbar för en rättvis och transparent bedömning i rekryteringsprocessen.
GDPR & Integritet Din integritet är viktig för oss. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR. Information om hur vi hanterar kandidaters personuppgifter hittar du här.
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2025-10-26. Placeringsort: Halmstad
Rekryterande chef: Linnea Gillberg
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna. Ersättning
