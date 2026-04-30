Kundrådgivare Swedbank Örnsköldsvik
Är du intresserad av kundmöten, skapa kundnöjdhet och ge service i världsklass?
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
• Arbeta som Kundrådgivare på kontor men även nationellt via telefon.
• Tillsammans med ditt team ansvara för att möta alla privat- och företagskunder som besöker och kontaktar kontoret under våra öppettider.
• Arbeta proaktivt med försäljning av bankens produkter.
• Samarbeta med ditt team för att nå kontorets uppsatta mål och överträffa kundernas förväntningar med stort engagemang, hög kompetens och härligt driv.
• Aktivt bidra till att kunderna känner till, ser nyttan av samt kan och vill använda våra digitala lösningar.
I denna roll behöver du:
• Vara social, flexibel, resultatinriktad och ha lätt för att skapa förtroende i kundmötet.
• Engagemang och vilja att överträffa kundens förväntningar.
• Vara en lagspelare som har lätt för att samarbeta.
• Vara ansvarstagande och ha ett lösnings orienterat förhållningssätt.
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudande för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
få möjligheten att arbeta som Kundrådgivare på en arbetsplats som främjar utveckling, tillsammans med härliga kollegor. Jag söker dig som bidrar med positiv energi till teamet, samtidigt som du bidrar med hög servicenivå, självledarskap och ett stort affärsdriv och vilja att jobba med försäljning. Vi arbetare både lokalt på kontoret samt nationellt via telefon. Hoppas du vill bli en del av vårt fantastiska team i Örnsköldsvik. Varmt välkommen med din ansökan"
Beatrice Johansson, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-05-11.
Placeringsort: Örnsköldsvik
Rekryterande chef: Beatrice Johansson
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna. Så ansöker du
