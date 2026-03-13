Kundrådgivare Söderhamn, Hälsingland
Har du en passion för att vara proaktiv, göra affärer med hög kundnöjdhet? Då kan detta vara ett jobb för dig!
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
• Möta våra prioriterade kunder i det bokade mötet, fysiskt på kontoret eller digitalt samt via telefon.
• Möjliggöra människors livshändelser och göra skillnad.
• Bidra till ökad kundnöjdhet genom att vara lyhörd och proaktivt komma med lösningar.
• Jobba tätt tillsammans med våra kollegor på Fastighetsbyrån.
• Samarbeta med kollegor i banken för att utveckla kundernas finansiella hälsa.
• Utvecklas i din roll som rådgivare tillsammans med dina kollegor som jobbar mot samma mål.
I denna roll behöver du:
• Swedsec Rådgivarlicens, Bolånelicens och Försäkringsdistribution IDD eller viljan och förmågan att ta dem inom kort.
• Trivas med högt tempo, vara Swedbanks ansikte utåt och älska att göra affärer!
• Vara förändringsbenägen, nyfiken och vilja testa nya metoder och verktyg.
• Ha god struktur, eget driv och ta ansvar för dina uppgifter.
• Lyhördhet, lyssna på kunden och skapa förtroende i mötet.
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudande för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
bli en del av ett härligt gäng med ett uppdrag som gör skillnad. Vi jobbar löpande med att utveckla oss själva och är inte rädda för att prova nya saker. Vi drivs av att skapa nöjda kunder genom att vara proaktiva och erbjuda högkvalitativ rådgivning. För är det avgörande att vi jobbar som ett lag för att nå både gemensamma och individuella mål samt bidra till Swedbanks position i samhället!". Daniel Sunesson, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-03-31.
Placeringsort: Söderhamn
Rekryterande chef: Daniel Sunesson, 0651-768 022
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna. Så ansöker du
