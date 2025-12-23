Kundrådgivare Sales & Service - Vilhelmina
2025-12-23
Har du en passion för att ge service i världsklass?
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
Vara kontorets ansikte utåt genom att erbjuda bästa möjliga service och bemötande till Swedbanks privat- och företagskunder.
Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar att hantera serviceärenden i det obokade kundmötet och att arbeta nationellt med serviceärenden via inkommande telefonsamtal.
Bidra till våra mål genom effektivt arbetssätt med stort fokus på ökad tillgänglighet, kundnöjdhet och proaktivitet.
Samarbeta och skapa goda relationer med kollegor inom banken för att utveckla våra kunders finansiella hälsa, hitta behov hos kund och slussa när annan kompetens behövs för att skapa mervärde i kundmötet.
Utvecklas vidare och bredda din kompetens - inom banken finns flera karriärmöjligheter och personlig vidareutveckling uppmuntras.
I denna roll behöver du:
Brinna för service, sätta kunden i fokus och bidra till kundnöjdhet genom att vara proaktiv i kundmötet, ha ett gott affärsmannaskap och vara lösningsfokuserad.
Intresse för att informera om våra produkter och tjänster till våra privat- och företagskunder samt förmågan att digitalisera och guida kunderna i våra digitala kanaler.
Ha ett öppet sinne, vara nyfiken på och anpassningsbar till nya arbetssätt.
Ett starkt eget driv, förmågan och viljan att bidra till både individuella- och gemensamma mål
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
Bli en del av ett engagerat team där du gör verklig skillnad. Vi arbetar i ett högt kundflöde och i en verksamhet som ständigt utvecklas - därför söker vi dig som är nyfiken, anpassningsbar och har en stark vilja att ge service i världsklass. Som kundrådgivare på ett servicekontor är du Swedbanks ansikte utåt och får möjlighet att arbeta både lokalt och nationellt. Vi fokuserar på tillgänglighet, proaktivitet och kundnöjdhet - och växer genom att samarbeta, prova nytt och lära tillsammans. Peter Larsson Grönlund, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-01-19.
Placeringsort: Vilhelmina
Rekryterande chef: Peter Larsson Grönlund
Vänligen observera att rekryteringsarbetet kan ta lite längre tid än normalt på grund av julledighet.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
