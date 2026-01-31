Kundrådgivare och Support till El-kretsen!
2026-01-31
I det här spännande uppdraget kommer du att utbilda och ge support och rådgivning till El-kretsen kunder, konsumenter, kommuner och leverantörer. Ansök redan idag - vi applicerar löpande urval.
OM TJÄNSTEN
El-Kretsen är Sveriges största producentansvarsorganisation för elutrustning och batterier med ett rikstäckande insamlings- och återvinningssystem. Företaget är ett icke-vinstdrivande servicebolag som bland annat hjälper producenter att uppfylla sitt producentansvar enligt svensk lagstiftning och EU Direktiv, genom att möjliggöra en hållbar och miljöriktig hantering av invånarnas elavfall och batterier. El-Kretsen samarbetar med kommuner, transportörer och återvinningsaktörer över hela landet och erbjuder tjänster för insamling, transport, återvinning och rapportering av farligt avfall. Du välkomnas till en familjär arbetsmiljö som präglas av kunskapsdelning och värdeskapande.
I rollen kommer du att utbilda, ge support och rådgivning till kunder, konsumenter, kommuner och leverantörer. Du kommer att hantera inkommande ärenden och ge relevant information och administration, alternativt ta det vidare i organisationen. Du kommer att ge rådgivning och vägledning via olika kanaler, såsom telefon, e-post och möten. Du har också goda möjligheter att driva utveckling och förbättringsarbeten för teamet.
Vi ser fram emot din ansökan som innehåller ett CV och ett personligt brev.
Du erbjuds
• Variationsrika och utmanande arbetsuppgifter.
• En dedikerad konsultchef på Academic Work.
• Inledningsvis är detta ett vikariat på ett år.
Dina arbetsuppgifter
• Utbilda och stödja kunder och partners kring El-kretsens system och produkter.
• Förse intressenter med korrekt och användbar information.
• Samla in och bearbeta relevant information samt driva småskaliga projekt.
• Planera och genomföra utbildningar för mindre grupper.
• Resa till intressenter vid behov för att ge stöd och genomföra utbildningar.
VI SÖKER DIG SOM
• Har flytande kunskaper inom svenska.
• Har goda kunskaper i engelska.
• Innehar B-körkort.
• Har goda kunskaper i Microsoft Office.
• Har möjlighet att resa i tjänst.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem.
• Arbetat med rådgivning eller kundtjänst tidigare.
• Erfarenhet av att ha ansvar för kunder.
I den här processen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser att du är orädd, kommunikativ, serviceinriktad och tar mycket egna initiativ till att driva förbättringarbeten för teamet. Du vill ständigt lära dig nya saker och delar med dig av din kunskap till dina kollegor. I rollen är det även viktigt att du har en analytisk förmåga.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs gärna mer om El-kretsen här! Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
