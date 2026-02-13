Kundrådgivare Lending & Advisory, Haparanda
Brinner du för affärer och vill träffa kunder i det bokade mötet?
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
Möta våra prioriterade kunder i bokade möten digitalt eller fysiskt på våra kontor.
Bidra till ökad kundnöjdhet genom att hitta kundernas behov och vara proaktiv med lösningar.
Samarbeta med kollegor inom andra funktioner genom att slussa kunder till rätt kompetens vid behov.
Arbeta med prospektering av nya kunder i samarbete med Fastighetsbyrån.
Utvecklas i din roll som rådgivare tillsammans med dina kollegor som arbetar med samma uppgift.
I denna roll behöver du:
Swedsec Rådgivarlicens, Bolånelicens samt Försäkringsdistribution IDD.
Trivas med högt tempo och en vilja att driva affären framåt.
Ha god struktur och ta ansvar för dina uppgifter i din roll.
Vara nyfiken och våga testa nya saker och verktyg.
Vara lyhörd och lyssna på kunden och skapa förtroende i kundmötet.
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudande för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
ta nästa steg i din rådgivarkarriär. Du kommer tillsammans med 16 kunniga kundrådgivare i Norr- och Västerbotten ansvara för det bokade mötet, både digitalt och fysiskt på kontoret, där vi ger kunderna helhetsrådgivning. Vi har ett nära samarbete med våra lokala Fastighetsbyråer och vill fortsätta växa tillsammans med dem.
Nu söker vi en rådgivare till kontoret i Haparanda. Här möts du av erfarna kollegor med bred kompetens som gärna delar med sig av sin kunskap - vi lyckas genom att stötta varandra och generöst dela tips." Hanna Öhman, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-03-02.
Placeringsort: Haparanda, arbete inom vårt verksamhetsområde kan även förekomma i Kalix.
Rekryterande chef: Hanna Öhman
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
