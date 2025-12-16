Kundrådgivare K3 Lending & Advisory
2025-12-16
Har du en passion för rådgivning och att överträffa kunders förväntansbild?
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
Vara en del av ett högpresterande team med fantastiska kollegor där vi alla värdesätter ett gott samarbete för att nå framgång.
Arbeta självständigt och proaktivt med försäljning av hela Swedbanks produkt- och tjänsteutbud. Allt för att stärka våra kunders finansiella hälsa.
Samarbeta med våra privat- och företagskollegor samt övriga specialister i banken.
Arbeta med ett härligt team som alla värdesätter ett gott samarbete och gemensam framgång.
Arbeta proaktivt med helhetsrådgivning (bolån, spara, pension och försäkring).
Bygga på dig kunskap och erfarenheter kring helhetsaffären och ha möjlighet att styra din utveckling inom banken.
I denna roll behöver du:
Swedsec Rådgivarlicens, Bolånelicens, samt Försäkringsdistributionsrätt (IDD)
God kompetens att kunna läsa av kundens totala behov.
Hög servicenivå och fokus på att överträffa kunders förväntansbild, samt drivas av att göra affärer. Förmåga och vilja att bidra till en hög teamkänsla.
En vilja och drivkraft för att nå gemensam framgång på kontoret
God kunskap om arbete mot penningtvätt samt kundkännedom (AML/KYC)Grundläggande kompetens inom spara-, försäkra-, pension- samt kreditaffären inom privatsidan.
Arbeta nationellt med kunder från hela landet, samt stärka det lokala varumärket.
Vara lyhörd, pedagogisk, social och kunna skapa förtroende i kundmötet.
Förmågan att vilja leda sin kompetensutveckling över tid.
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...Bli en del av ett härligt och positivt team med professionella kollegor, som arbetar tillsammans för att nå resultat och maximera kundnöjdheten. Tillsammans arbetar vi för att flytta fram Swedbanks position ytterligare i vårt verksamhetsområde genom att ha högt fokus på affärer och aktivitet, samt bygga ett starkt samarbete med kollegorna och samarbetspartners. Vi vill var med och göra skillnad.
Du kommer ha möjligheten att arbeta med bokade rådgivningar och där träffa kunder både fysiskt och digitalt som vill ha dina råd kring hela sin privatekonomi. Vårt team strävar mot gemensamma mål, men den individuella prestationen är viktig för att nå resultat. Du får ett nära ledarskap som ger dig stöd för din personliga utveckling. Jag som din blivande chef är engagerad, positiv och prestigelös och drivs av att hjälpa kollegorna att utvecklas. Jag är övertygad om att när vi har roligt på jobbet så kommer vi att göra ett bättre resultat tillsammans, samt gemensamt skapar en arbetsplats att trivas på." Roger Andersson, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-01-12.
Placeringsort: Visby
Rekryterande chef: Roger Andersson
Vänligen observera att rekryteringsarbetet kan ta lite längre tid än normalt på grund av julledighet.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna. Ersättning
