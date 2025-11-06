Kundrådgivare Bank
Länsförsäkringar Kalmar län / Kundservicejobb / Kalmar Visa alla kundservicejobb i Kalmar
2025-11-06
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsförsäkringar Kalmar län i Kalmar
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
, Emmaboda
eller i hela Sverige
När du jobbar hos oss på LF Kalmar blir du omedelbart en del av en stark, positiv kraft i vårt lokalsamhälle. Du får tillgång till stora resurser - inte minst genom mer än 250 trevliga och kompetenta kollegor. Vår vardag präglas av samarbete, gemenskap och glädje. Men det finns också något annat som genomsyrar hur vi tänker och agerar. Eftersom vi ägs av våra kunder har vi aldrig några kortsiktiga vinstintressen, utan har alltid våra kunders långsiktiga bästa som enda mål. Vi tror helt enkelt på det vi gör och är måna om att du som jobbar hos ska trivas och utvecklas både inom yrket och som människa. Vi är här för länet, här för kunderna och här för dig.
Om jobbet
Som Kundrådgivare Bank hos LF Kalmar präglas ditt arbete av kundkontakt genom tre kontaktytor: personliga möten, telefon och digitalt. Oavsett kanal ligger fokus på att skapa bra kundupplevelser och trygghet för kunden. Detta görs genom att se kundens behov inom ramen för Länsförsäkringars helhetslösning som innefattar bank, försäkring och fastighetsförmedling.
Som Kundrådgivare har du en viktig roll och är i de allra flesta fall den som först möter kunden. Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande jobb med mycket kundkontakt. Som medarbetare hos LF Kalmar bidrar du till hela bolagets utveckling och måluppfyllelse.
Tjänsten innebär att du kommer att arbeta på våra kontor i Kalmar, Borgholm och Nybro.
Vem är du?
Vi söker dig med en genuin och utvecklad känsla för kundbemötande och som strävar efter att överträffa våra kunders förväntningar. Troligtvis studerar du nu på universitetet och vill ha ett jobb där du får använda dig av dina kunskaper inom service och bemötande, ekonomi eller försäljning.
Du som person har en god förmåga att identifiera olika kunders behov. Du har ett affärsmässigt tänk och ett starkt engagemang och driv.
För att trivas i rollen som kundrådgivare behöver du kunna arbeta såväl i grupp som självständigt. Du är målmedveten, proaktiv samt noggrann och van vid att ta ansvar. Vi ser gärna att du arbetat med någon form av kundservice och bemötande tidigare samt att du har lätt för att kommunicera i både tal och skrift.Publiceringsdatum2025-11-06Om företaget
När du jobbar hos oss på LF Kalmar blir du omedelbart en del av en stark, positiv kraft i vårt lokalsamhälle. Du får tillgång till stora resurser - inte minst genom mer än 250 trevliga och kompetenta kollegor. Vår vardag präglas av samarbete, gemenskap och glädje. Men det finns också något annat som genomsyrar hur vi tänker och agerar. Eftersom vi ägs av våra kunder har vi aldrig några kortsiktiga vinstintressen, utan har alltid våra kunders långsiktiga bästa som enda mål. Vi tror helt enkelt på det vi gör och är måna om att du som jobbar hos ska trivas och utvecklas både inom yrket och som människa. Vi är här för länet, här för kunderna och här för dig.
Mer information
Tjänsten är placerade på vårt kontor i Kalmar. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är en visstidsanställning på timmar.
De kandidater som uppfyller grundkraven kommer att få en länk till ett personlighets- och problemlösningstest. Det är en del av vår urvalsprocess. Vi arbetar kompetensbaserat genom hela rekryteringsprocessen. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
För mer information om tjänsten, kontakta
Chef Kundrådgivare, Matilda Green, matilda.green@lfkalmar.se
tel. 070-360 90 47
Facklig representant, Emma Wiesel, emma.wiesel@LFkalmar.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8975-43766214". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Kalmar län
(org.nr 532400-3549) Kontakt
Matilda Green 070-360 90 47 Jobbnummer
9591805