Kundrådgivare
Swedbank AB / Bankjobb / Göteborg Visa alla bankjobb i Göteborg
2025-10-08
Är du en erfaren rådgivare med intresse av bolåneaffären, sparande, pension och försäkringar? Är du en positiv och driven person som vill göra skillnad i våra kunders finansiella liv? Då är detta rätt tjänst för dig!
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att: Erbjuda bästa möjliga bemötande och affärsmässig rådgivning till Swedbanks privatkunder.
Aktivt bidra till tillgänglighet, affär, kundnöjdhet, välmående och därmed bidra till Swedbanks resultat.
Hantera privatärenden inom låna, spara samt försäkra.
Utvecklas vidare inom Swedbank - karriärvägarna inom Banken är många och intern rörlighet uppmuntras för att bredda kompetens, personlig utveckling och Bankens konkurrenskraft.
I denna roll behöver du: Ha ett brinnande intresse för kundmötet på distans (telefon och Teams).
Ha viljan att hjälpa kunder och triggas av sunda affärer.
Vara engagerad, effektiv, proaktiv och lyhörd.
Ha lätt för att samarbeta med andra.
Ha ett stort driv för din egen utveckling.
Kunna inhämta mycket information eftersom det krävs licenser och certifikat för att kunna arbeta i denna yrkesroll. Det är meriterande om du redan har Swedsec Bolån/Swedsec Rådgivning IDD Sak/IDD Liv.
Hos oss kan du uppleva: Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team...... där vi har roligt tillsammans, hjälper och stöttar varandra i det dagliga arbetet. I rollen som Kundrådgivare hos oss behöver du ha stort intresse av kundmötet och rådgivning. Du kommer arbeta med drivna och professionella kollegor som har erfarenhet inom området. Vi arbetar dagligen med tillgänglighet, effektivitet, proaktivitet samt kundnöjdhet i linje med Swedbanks strategiska riktning. Vi som team strävar mot gemensamma mål där varje individuell prestation är viktig för gruppens och verksamhetens totala framgång. I denna roll får du ett synligt och nära ledarskap med stort fokus på självledarskap. Jag som chef kommer utmana dig i din vardag för att du ska nå din fulla potential. Jag förväntar mig att du är öppen, enkel och omtänksam samt bidrar med resultat och positiv energi." Elias Lahdou, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2025-10-31. Placeringsort: Göteborg, Lindholmen
Rekryterande chef: Elias Lahdou, 070-2889322
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
Lön enligt överenskommelse
Elias Lahdou elias.lahdou@swedbank.se
