Kundrådgivare
Swedbank AB / Bankjobb / Kungsbacka Visa alla bankjobb i Kungsbacka
2025-09-29
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedbank AB i Kungsbacka
, Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Öckerö
eller i hela Sverige
Har du en passion för kundservice i världsklass och vill skapa positiva kundupplevelser?
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att: Lära dig om banken, dess produkter och tjänster och hur vi kan hjälpa de många att få en sund och hållbar ekonomi.
Samarbeta med andra kollegor och bli en del av ett team som har kul på jobbet och som jobbar tillsammans för en god kundupplevelse
Få en varierad arbetsdag med olika uppgifter och mycket kundmöten, båda fysiskt och på distans.
I denna roll behöver du: Social kompetens och trivas med att vara bankens ansikte utåt
Lagkänsla och en vilja för att jobba tillsammans i team
Effektivitet och viss flexibilitet för olika typer av ärende och kundmöten
Energi och engagemang för att nå uppsatta mål
En bra känsla för proaktivitet och förmåga att se våra kunders individuella behov
Hos oss kan du uppleva: Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...bli en del av en grupp med professionella och dedikerade kollegor som arbetar tillsammans för att hjälpa och guida våra kunder! Var proaktiv för våra kunders nuvarande och framtida behov. Vi är bankens ansikte utåt och får träffa kunder i alla olika åldrar och händelser i livet. Välkommen till ett givande jobb där vi har möjlighet att göra skillnad på riktigt för många privatpersoner och företag." Sofia Candemir, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2025-10-13. Tjänsten avser ett vikariat till och med 2026-10-01
Placeringsort: Kungsbacka
Rekryterande chef: Sofia Candemir
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
#LI-LB1 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedbank AB
(org.nr 502017-7753) Arbetsplats
Swedbank Kontakt
Sofia Candemir sofia.candemir@swedbank.se Jobbnummer
9531651