Kundnära rådgivare - Support inom lantbruk
Vi rekryterar nu för ett väletablerat och framåtblickande bolag inom lantbrukssektorn som vill stärka sitt team med ytterligare en engagerad medarbetare. Här får du chansen att arbeta nära näringen med människor som lever för sina djur, sin mark och sitt arbete.
Det här är en roll för dig som trivs med att vara spindeln i nätet, som gillar att hjälpa andra och som har hjärtat kvar i ladugården även när du sitter vid datorn.
Om rollen
I den här tjänsten blir du en viktig kontaktpunkt för lantbrukare och kollegor runt om i landet. Du arbetar med att stötta, guida och lösa frågor kopplade till digitala verktyg och system som används i det dagliga arbetet på gården.
Arbetsdagarna är varierade, ibland handlar det om att snabbt hjälpa någon vidare, ibland om att sätta sig in i mer komplexa frågor där du får använda både din erfarenhet och ditt problemlösande tänk.
Du har daglig kontakt med användare via telefon och mejl, och blir en trygg röst för många som behöver stöd i sin verksamhet. Utöver detta kan du även komma att bidra i utvecklingsprojekt och interna förbättringsarbeten.
Vem vi söker
Vi letar efter dig som har en genuin koppling till lantbruket och som förstår vardagen på en gård.
Du kan till exempel ha utbildning som lantmästare, agronom med inriktning husdjur - eller ha skaffat dig motsvarande kunskap genom praktiskt arbete. Har du erfarenhet av mjölk- eller köttproduktion är det mycket värdefullt.
Vi tror också att du:
Är van att möta människor och bygga förtroende
Har god datorvana och känner dig bekväm i olika digitala system
Kommunicerar tydligt och enkelt, både i tal och skrift på svenska
Är lösningsorienterad och gillar att klura ut svar när allt inte är självklart
För att trivas i rollen behöver du vara lugn, pedagogisk och ha tålamod, du vet att alla inte har samma förutsättningar när det gäller teknik.
Du arbetar självständigt men uppskattar gemenskapen i ett team där man hjälps åt. Du bidrar med energi, prestigelöshet och en vilja att göra ett bra jobb. Både för kollegor och för de lantbrukare du har kontakt med.
Har du dessutom en nyfiken ådra och gillar att lära dig nytt kommer du ha stor nytta av det här.
Heltid, tillsvidare (med inledande provanställning)
Placering i Mälardalen, med viss möjlighet till distansarbete
Start enligt överenskommelse
Varför detta jobb?
Här får du kombinera din kunskap om lantbruk med ett socialt och varierande arbete. Du blir en del av en verksamhet som bidrar till ett starkt, hållbart svenskt jordbruk - där djurvälfärd, lönsamhet och framtidstro står i fokus.
Låter det som något för dig - eller någon du känner som hellre pratar foderstater än fikaväder? Skicka in din ansökan redan idag. Urval sker löpande. Så ansöker du
