Kundmottagare till Wirtgen, Nora
Maxkompetens Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Alvesta
2025-11-13
Vill du arbeta i ett internationellt bolag med starka varumärken och samtidigt ha en roll där du varje dag gör skillnad för våra kunder? Som kundmottagare hos Wirtgen i Alvesta möter du både människor och maskiner - och får kombinera tekniskt intresse med förstklassig service och struktur.
Wirtgen Group är en global ledare inom beläggnings- och anläggningsindustrin och en del av John Deere-koncernen. Företaget erbjuder innovativa maskiner för bygg- och väganläggning, krossning, siktning och sortering av stenmaterial samt återvinning av asfalt.
Wirtgen Groups svenska huvudkontor ligger i Alvesta, med verksamhet i hela landet genom kontor, verkstäder och tekniker från Malmö till Östersund. Nu söker vi en ny kollega till vårt kontor med tillhörande verkstad i Nora. Läs mer på: wirtgen-group.comPubliceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Som kundmottagare hos Wirtgen spelar du en central roll i att säkerställa en hög kundnöjdhet genom hela serviceprocessen, från första kontakt till slutfört uppdrag. Du är en viktig länk mellan kunden, verkstaden och våra interna funktioner.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Ta emot bokningar för service och reparation via telefon och e-post.
Ha löpande dialog med kunden under hela verkstadsbesöket.
Säkerställa att rätt delar och arbeten är förbeställda inför service.
Slutfakturera färdiga arbeten i systemen.
Arbeta strukturerat och administrativt för att allt flyter smidigt.
Bidra till förbättringar och utveckling av våra interna processer.Profil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för kundservice och en naturlig fallenhet för att skapa förtroendefulla relationer. Du är lösningsorienterad, trivs i en dynamisk miljö och har ett professionellt och positivt bemötande.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Är kommunikativ och har lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och engelska.
Är strukturerad och noggrann, med god ordning och reda i det du gör.
Har vana av att arbeta med administrativa uppgifter, dator och affärssystem.
Har erfarenhet från en liknande roll eller från en teknisk miljö är det meriterande.
Du är en person som tar initiativ, men som också värdesätter samarbete och laganda. Du är trygg med att arbeta under tidspress och trivs med att ha många kontaktytor.
Vi erbjuder dig
Hos Wirtgen blir du en del av ett stabilt och välmående företag där gemenskapen är viktig. Vi har en kultur där lagandan är stark och där vi stöttar varandra i stort och smått. Två gånger om året träffas hela företaget för att umgås och stärka sammanhållningen.
Du kommer att ha en närvarande chef som engagerar sig i din utveckling och kollegor som tillsammans med dig arbetar mot gemensamma mål i en stöttande och utvecklande miljö.
Övrig information
Placeringsort: Alvesta
Omfattning: Heltid. Kl 07-16, fredagar kl 07-15.
Varaktighet: Tillsvidare.
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Wirtgen har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna rekrytering. Har du frågor om tjänsten eller företaget är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Nathalie Stjärned på nathalie.stjarned@maxkompetens.se
eller 0733 20 56 35.
Urval och intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig och diskutera hur du kan bli en viktig del av teamet på Wirtgen!
På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten via Maxkompetens hemsida.
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och har kontor på fem orter fördelade på Kristianstad, Växjö, Halmstad, Borås och Stockholm. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och varje dag har vi ca 280 konsulter ute på uppdrag. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.
Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
Wirtgen Group är ett internationellt verksamt företag inom beläggnings- och anläggningsindustrin. Sedan 2017 ingår Wirtgen Group i John Deerekoncernen. Företaget representerar och ansvarar för försäljning och eftermarknad för sina produktvarumärken; WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN, BENNINGHOVEN och JOHN DEERE. Vi erbjuder kunderna maskiner för bygg- och väganläggning/restaurering, krossning, siktning och sortering av stenmaterial och återvinningsmaterial till mobila och fasta verk för produktion av asfaltsmaterial. Wirtgen Groups svenska huvudkontor ligger i Alvesta, Kronobergs län. Kontor finns även i Nora, Örebro län, och tekniker och verkstäder från Malmö till Östersund och från Göteborg till Stockholm. Ambitionen inom bolaget är att täcka hela landet. Läs gärna mer på https://www.wirtgen-group.com/en-se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9946". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxkompetens Sverige AB
(org.nr 556647-6957), http://www.maxkompetens.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maxkompetens Sverige Kontakt
Nathalie Stjärned nathalie.stjarned@maxkompetens.se +46 73 320 56 35 Jobbnummer
9603577