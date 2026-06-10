Kundmottagare till Kvdbil i Sundsvall
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Inköpar- och marknadsjobb / Sundsvall Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Sundsvall
2026-06-10
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, Timrå
, Mark
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För vår kunds räkning söker vi dig som vill kombinera ditt genuina bilintresse med service och kundmöten!
Kvdbil är Sveriges största marknadsplats för begagnade bilar. Årligen säljer vi runt 26 000 bilar. När vi går till jobbet varje dag gör vi det med stävan om att jobba mot en schysstare bilbransch – med ärlighet och transparens. Vi drivs av att ge god service och hitta lösningar som underlättar våra kunders bilaffärer. Och kul på jobbet, det har vi mycket av!
Arbetsuppgifterna varierar och omfattar allt från att utföra kontroller av nyinkomna bilar till kundmöten med köpande och säljande kunder till en hel del administrationsuppgifter. Jobbet innebär omfattande kundkontakt och tidigare erfarenhet av butiksarbete och liknande är meriterande.
Anställningen är på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Arbetstiderna är måndagar-fredagar 8-17.
DETTA SÖKER VI
Vi ser att du tycker om att skapa struktur, gillar att ha många bollar i luften och tar egna initiativ till att lösa problem både självständigt och i team. För dig är god service en självklarhet och du strävar alltid mot att ge kunden den bästa kundupplevelsen i kontakten med oss. Du har ett genuint bilintresse och vi ser gärna att du tidigare har jobbat med administrativa uppgifter samt kundkontakt.Publiceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Körkort (manuell växellåda)
Goda kunskaper i svenska och engelska
Erfarenhet från serviceyrke
Utbildning eller dokumenterad erfarenhet som personbilsmekaniker är starkt meriterande.
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att du blir anställd direkt av vår kund Kvdbil men alla frågor rörande rekryteringen går via StudentConsulting. Vi jobbar med löpande urval och platsen kommer tillsättas så snart vi hittar rätt person. Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Norra Vägen 12 (visa karta
)
856 50 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
StudentConsulting . sundsvall.gavle@studentconsulting.com Jobbnummer
9958397