Kundmottagare till kund i Malmö
2026-02-05
Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Är du en serviceinriktad och strukturerad person med ett intresse för fordon och kundkontakt? Vi söker nu en engagerad kundmottagare till vår kund inom motorbranschen i Malmö!
Som kundmottagare blir du företagets ansikte utåt och spelar en nyckelroll i kundupplevelsen. Du ansvarar för att välkomna kunder, hantera bokningar och ge professionell rådgivning kring tjänster och reparationer. Genom att samordna arbetet mellan kunder och verkstadspersonal säkerställer du en smidig och effektiv serviceprocess. Du tar emot och assisterar kunder vid inlämning och utlämning av fordon, hanterar tidsbokningar och administrerar i affärssystemet. Vidare ger du rådgivning om service och reparationer samt samordnar med tekniker och verkstadspersonal för att säkerställa en effektiv hantering av uppdrag. Du ansvarar även för betalningar och fakturering samtidigt som du bidrar till en hög servicenivå och kundnöjdhet.
Din Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av kundservice, gärna inom motorbranschen eller verkstadsmiljö. Du är serviceinriktad, lösningsorienterad och har en positiv inställning. För att lyckas i rollen behöver du ha god administrativ förmåga och kunna hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. Du är en duktig kommunikatör som trivs med att arbeta i team och har god datorvana samt erfarenhet av affärssystem. B-körkort är ett krav.Om företaget
Autorekrytering är Sveriges största rekryterings- och bemanningsföretag inom motorbranschen. Vi är specialiserade på att matcha rätt personer med rätt arbete och hjälper varje år hundratals kandidater att hitta sina drömjobb. Vårt breda nätverk och djupa branschkunskap gör oss till den självklara partnern för företag som söker kompetens inom motorbranschen. Vi arbetar både med direktrekryteringar till våra kunder och med konsultuppdrag där du arbetar ute hos kund men är anställd av Autorekrytering. Denna flexibilitet gör att du själv kan välja vilken typ av anställning som passar dig bäst, och vi matchar dig mot din nästa drömtjänst. Vi tror på långsiktiga relationer och strävar efter att skapa värde för både våra kandidater och våra kunder. Vårt mål är att alltid överträffa förväntningarna och vi är stolta över att vara den ledande aktören inom vår nisch.
Om du har frågor kring processen eller tjänsten är du välkommen att höra av dig till Teo Sandahl på teo.sandahl@autorekrytering.se
Intervjuer kommer att ske i slutet av augusti.
