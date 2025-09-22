Kundmottagare till Göteborg - Natt
Nu söker vi Dig som vill göra skillnad och bli vår nya kundmottagare till nattlaget i vårt SPOC team på Eltel. Teamet tillhandahåller service dygnet runt årets alla dagar, och denna tjänst innebär placering i nattlaget vilket innebär att du blir schemalagda nätter och helger på dagtid. Var 4:e vecka kommer du jobba dagtid från kontoret och träffa dina kollegor och din chef.
Jag heter Gitte och ansvarar för Eltels Kundservice där SPOC ingår som ett av mina team. SPOC står för Singel Point Of Contact och är en nationell gemensam ingång för våra kunders alla frågor, beställningar och akuta uppdrag. Vi är ett härligt gäng där ett daglag och ett nattlag jobbar i ett gemensamt uppdrag och nu söker vi en ny kollega då en av våra medarbetare gått vidare inom Eltel.
Vad är mina arbetsuppgifter?
Rollen handlar om att hantera akuta uppdrag som kräver omedelbar åtgärd med snarast möjligt respons enligt SLA dygnet runt årets alla dagar. Exempel på arbetsuppgifter:
- Hantera akuta uppdrag som kräver omedelbar åtgärd med snarast möjlig respons enligt SLA.
- Bevaka akuta ärenden
- Bevakar mailingången, registrera felanmälningar manuellt för att sedan kalla ut tekniker
- Återkoppla till kunder via mail eller telefon
- Hantera administrativa uppgifter
- Kontrollera material och ev beställa
- Logga i kundens stödsystem och ta fram stödjande information för Eltels eller kundens egen tekniker
Varför ska välja Eltel som arbetsgivare?
Vi erbjuder ett jobb i en spännande bransch med utvecklingsmöjligheter. Du kommer arbeta nära de andra i teamet och bli upplärd på plats dagtid innan du går på ditt nattschema. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och vi har även ytterligare förmåner i en förmånsportal att ta del av.
En anställning på Eltel innebär att du är med och bidrar till att Sveriges kritiska infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk fungerar. Hos oss får du stor variation i dina arbetsuppgifter och frihet tillsammans med mycket ansvar. Det är viktigt för oss att du trivs och utvecklas i ditt arbete, det finns således stora möjligheter att växa med oss om du vill - både inom din roll och genom att testa nytt. Vidare satsar vi på säkerheten och erbjuder en god arbetsmiljö för alla våra medarbetare. Med våra drygt 20 år på marknaden och närvaro i hela Sverige är Eltel en trygg arbetsgivare.
Du behöver vara en nattuggla samt förväntas vara kommunikativ och med kunden i fokus hela tiden. Du är van att hantera många parallella aktiviteter och frågor. Din inställning är att ingenting är omöjligt. Dina arbetstider blir nätter och dagtid vissa helger på ett rullande schema vilket kan innebära jobb även kan ske på högtidsdagar. Nattpassen börjar kl: 18 - 07.30. Man jobbar ensam på nätterna och då tillåts arbete från hemmet, var 4:e vecka är man på kontoret och jobbar dagtid.
För att lyckas i rollen behöver du:
- Ha god social kompetens och ett bra kundbemötande
- Erbjuda hög service mot våra kunder.
- Vara strukturerad. Du uppskattar att jobba med ständiga förbättringar, skapa och dokumentera rutiner om det saknas
- Driva arbetet framåt. Du har självmedvetenhet och jobbar med att vilja utvecklas och förbättras
- Du har goda kunskaper i svenska och engelska både muntligt och skriftligt
- Arbetslivserfarenhet av kundservice och det är mycket meriterande med erfarenhet av telekombranschen
- Kunna arbeta obekväma arbetstider. Kväll, natt och helgarbete.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med en 6 månaders provanställning. Tillträde sker efter sommaren augusti/september eller enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Vi tar inte emot ansökningar via mail utan enbart via länken här i annonsen.
Grund för anställning är godkänd bakgrundskontroll (inklusive bland annat kontroll av rättsliga tvister och ekonomisk status) samt godkänd säkerhetsprövning
Vi eftersträvar inkludering och mångfald och välkomnar därför alla sökande som kan vara med och bidra till detta!
Om du har frågor rörande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Gitte på Gitte.Bradd@eltelnetworks.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur. Vi designar, planerar, bygger och säkrar driften av el- och kommunikationsnätverk i hela Sverige på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är operatörer, nätägare och myndigheter.
Vi är stolta över att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort - vi på Eltel kombinerar kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete. Vi har ambitionen att vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och som vill ta ett samhällsansvar. Vi söker nu fler engagerade människor som vill bli en del av vårt företag.
