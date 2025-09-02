Kundmottagare till däcksäsongen
Prowork Bemanning AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-09-02
Inför kommande däcksäsong söker vi nu en serviceinriktad kundmottagare som vill vara ansiktet utåt mot våra kunder.Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Som kundmottagare är du den första kontakten våra kunder möter när de lämnar in eller hämtar sina bilar. Du ansvarar för att ta emot kunderna på ett trevligt och professionellt sätt, boka in tider, hantera nycklar samt ge information om arbetet som utförs. Rollen innebär även att du håller ordning i kundmottagningen och stöttar verkstadspersonalen med enklare administrativa uppgifter. Start för tjänsten är oktober månad och säsongen pågår under ca 8 veckor med placering Spånga. Dina arbetsuppgifter
Ta emot och lämna ut kundbilar/nycklar
Boka och registrera kunder i systemet
Svara på frågor och ge service i kundmottagningen
Hålla ordning och skapa en välkomnande miljö
Stötta kollegor i det dagliga arbetet
Vem är du?
Vi söker dig som är social, noggrann och trivs i mötet med människor. Du behöver kunna hantera stressiga situationer och hålla ett bra tempo under intensiva perioder. Har du erfarenhet från kundservice, butik eller bilbranschen är det meriterande, men inget krav - din inställning och vilja att lära är viktigast.
Vi erbjuder
Ett härligt team med god sammanhållning
En varierad roll med mycket kundkontakt
Möjlighet till fortsatt arbete för rätt person
För en smidig och rättvis rekryteringsprocess använder vi AI i det första urvalet. Vår digitala AI-assistent 'Sara' kan därför kontakta dig via chatt eller telefon. Detta ger snabbare hantering, ökad flexibilitet och en objektiv bedömning. Går du vidare, kan du bli kontaktad av en rekryterare". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Arbetsplats
Prowork Kompetens Kontakt
Thomas Conrad thomas.conrad@prowork.se Jobbnummer
9487479