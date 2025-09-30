Kundmottagare till bilrekond- och däckverkstad
Gävle
Om tjänsten:
Du kommer ingå i ett team där du är den självklara organisatören hos vår kunds verksamhet. Som ansiktet utåt kommer du att vara en nyckelspelare i företaget och ha ansvar för att "äga" kundmottagningem/receptionen. Du är en strukturerad och serviceminded person med ett leende på läpparna. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att boka tider i bokningssystemet och hantera kundärenden både över disk och via mail/telefon.Publiceringsdatum2025-09-30Profil
Du är en positiv, social lagspelare som vill bidra till teamets framgång. Du är administrativt lagd och utför ditt arbete med noggrannhet. Att ha ett servicetänk och att vårda kundrelationer med ett leende på läpparna är en självklarhet för dig.
Skallkrav:
• Grundläggande gymnasiebehörighet.
• Svenskt Körkort (B) för manuell växellåda.
• Flytande Svenska i tal och skriftl
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av kundmottagning inom bilrekond- och däckbranschen eller annan form av kundmottagning
Om arbetsgivaren:
Vår kund är en stabil aktör med lång erfarenhet av bilrekond- och däckbranschen. Vi erbjuder en inledande provanställning där målsättningen är att gå över som anställd hos vår kund.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid med 6 månaders inledande provanställning
Arbetstider: Dagtid Mån-fre
Placeringsort: Gävle
Välkommen med din ansökan! Vi behandlar ansökningarna löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan Varaktighet, arbetstid, etc.
