Kundmottagare/Telefonist

Me Däck & Bil AB / Receptionistjobb / Västervik
2025-09-01


Vi söker en kundmottagare/Telefonist till våran däckverkstad.
Du kommer att svara i telefon och boka in kunder samt ha kundkontakt i kundmottagningen .
Du som person skall vara serviceinriktad, tålmodig och ha god social kompetens för att hantera kundkontakter och samarbeta effektivt.
Meriterande om du jobbat inom branschen men inget krav.
Arbetet kommer att vara på timmar men inte omöjligt att det blir heltid .
Med möjlighet för tillsvidare anställning .
Du ska prata och läsa samt skriva flytande svenska.
Skicka in din ansökan till
info@mebilodack.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: info@mebilodack.se

Arbetsgivare
Me Däck & Bil AB (org.nr 556812-9968)
Baumansgatan 1 (visa karta)
593 32  VÄSTERVIK

Kontakt
Mohammad Eljardali
info@mebilodack.se
0707311965

Jobbnummer
9484218

