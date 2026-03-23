Kundmottagare/servicetekniker
2026-03-23
I september 2022 flyttade vi in i nya lokaler på Bråtebäcken längst E18. Idag jobbar vi två husbilsförsäljare och två mekaniker på anläggningen. Nu söker vi att utöka vårt team i verkstan. Vi söker en kundmottagare/servicetekniker som har god datavana, kunskaper inom reservdelar, är en problemlösare och har generell teknisk kunskap. Vi ser gärna att du har erfarenhet av CABAS, reservdelsbeställning och kundbemötande. Som person är det önskvärt att du har goda sociala kunskaper, är stresstålig och lyhörd.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att stötta mekanikerna och säljarna med reklamationer, beställa reservdelar, svara på tekniska frågor på telefon och på plats samt handlägga försäkringsskador. Du kan också behöva stötta upp med mekaniskt jobb på verkstan vid behov. Önskvärt med erfarenhet inom husbil och husvagnsbranschen då teknisk kunskap behövs i jobbet som kundmottagare/servicetekniker. Våra märken vi jobbar med är McLouis, Eura Mobil, Karmann Mobil och Carthago.
Vi söker en heltidstjänst. Vi anställer omgående så vänta inte med din ansökan.
Autohallen Husbilar startades i Alingsås 2003. Vi finns på orterna Kungsängen (huvudkontor), Borås, Lomma och Karlstad. Samt att Autohallen Husbilar även äger Albins Husbilar i Valskog. Vi är generalimportörer för McLouis, Eura Mobil och Karmann Mobil. Vi är även återförsäljare för Carthago. Vi samarbetar mellan anläggningarna. Vissa resor kan förekomma i jobbet.
Krav: B-körkort
Språk: Svenska
Utbildning: Gymnasium
Stort plus om du även har körkort för tyngre fordon och behärskar engelska språket.
Skicka CV och personligt brev till tommy@autohallenhusbilar.se
Sista ansökningsdag är 2026-04-30
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: tommy@autohallenhusbilar.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Autohallen Husbilar AB
(org.nr 556649-5817), https://autohallenhusbilar.se/
Bråtebäcksvägen 30 (visa karta
)
656 39 KARLSTAD
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Tommy Andersson tommy@autohallenhusbilar.se 054151594
