Kundmottagare / Servicerådgivare Mekonomen Spånga
Stockholms bilgrupp Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-09-04
Om rollen som Servicerådgivare
Vill du arbeta i en tjänst där kundservice står i fokus hos ett välmående bilföretag i spånga västra Stockholm? Vi söker nu ytterligare en medarbetare för att förstärka vårt serviceteam.
Vi letar efter dig som har erfarenhet från bil och servicebranschen med stort intresse för bilar. Du brinner för kundservice, kvalitet och kundnöjdhet och vill bli en del av vårt team. Som servicerådgivare spelar du en central roll i vår serviceprocess och ska leda och planera samtliga dager för 3 mekaniker. Från att en bil bokas in till att den är klar för leverans. Du ska hantera samtliga beställningar av delar, hantera kunder och fakturering. Du kommer att arbeta i en modern och effektiv verkstad där kundens upplevelse alltid är i centrum.
Du blir en del av ett erfaret team med kundmottagare tekniker. Det finns stora möjligheter att utbildas internt och utvecklas inom företaget.Publiceringsdatum2025-09-04Kompetenser
Du har en stark känsla för service och älskar att hjälpa kunder.
Du är ansvarsfull, strukturerad och samarbetar bra i team.
Erfarenhet från servicebranschen är meriterande, men inte ett krav. Erfarenhet från bilbranschen är ett plus.
Som person är du positiv, lösningsorienterad och ser helheten i arbetet.
Du talar och skriver svenska obehindrat och har goda kunskaper i engelska.
Du har god datorvana och är bekväm med att arbeta i webbaserade system.
B-körkort är ett krav.
Om arbetsplatsen
Mekonomen i Spånga är en modern arbetsplats med god arbetsmiljö. Du blir del av ett kompetent team med stort fokus på kunderna. Vi är stolta över vårt goda rykte och strävar alltid efter att hålla en mycket hög nivå av kvalitet, kundnöjdhet och service.
Tillträdesdag snarast.
Anställningsform/omfattning/tjänstgöringsort
Tillsvidareanställning / Heltid / Spånga
Missa inte denna chans! Skicka in din ansökan redan idag, då vi löpande kallar till intervjuer. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum om vi hittar rätt person.Så ansöker du
Vi besvarar inga frågor via telefon.
Skicka in din ansökan och bifoga ditt CV samt en kort beskrivning om dig själv.
Maila din ansökan till: info@stockholmsbilgrupp.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: info@stockholmsbilgrupp.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicerådgivare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms bilgrupp Sverige AB
(org.nr 559235-1802), http://www.stockholmsbilgrupp.se
Mamrevägen 3 (visa karta
163 43 SPÅNGA Körkort
