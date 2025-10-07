Kundmottagare/Receptionist
Umeå Hälsostudio AB / Receptionistjobb / Umeå Visa alla receptionistjobb i Umeå
2025-10-07
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå Hälsostudio AB i Umeå
Vi söker en kundmottagare till Friskvårdscenter Teg!
Är du en positiv och serviceinriktad person som gillar möten med människor och trivs i en aktiv miljö?
Då kan du vara den vi söker till vårt team på Friskvårdscenter Teg!
Som kundmottagare är du den första personen våra medlemmar möter när de kliver in på anläggningen - vårt ansikte utåt. Du sprider energi, hjälper till med frågor om medlemskap, bokningar och produkter, och ser till att alla känner sig välkomna.Publiceringsdatum2025-10-07Arbetsuppgifter
Ta emot och hjälpa medlemmar och besökare på plats
Hantera bokningar, medlemskap och betalningar i BRP-systemet
Svara på mejl, telefonsamtal och sociala medier
Hålla reception och ytor prydliga och inbjudande
Stötta instruktörer och coacher vid behov
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för träning, hälsa och människor
Är noggrann, självgående och gillar att ha många bollar i luften
Har datorvana och gärna erfarenhet av kundkontakt
Trivs i ett team där man hjälps åt och har roligt tillsammans
Vi erbjuder:
En inspirerande arbetsplats i en härlig träningsmiljö
Möjlighet att växa och utvecklas inom friskvård och service
Ett engagerat och varmt team som stöttar varandra
Tjänsten: Tjänsten är en deltid på 3,25 h/vecka. Med möjlighet till utökning, vid gott arbete!
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan, CV och personligt brev, till minna@friskvardscenter.se
och berätta varför du vill bli en del av Friskvårdscenter! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
E-post: minna@friskvardscenter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundmottagare/receptionist". Arbetsgivare Umeå Hälsostudio AB
(org.nr 556347-0953), https://www.friskvardscenter.se/
Riksvägen 2 (visa karta
)
904 31 UMEÅ Arbetsplats
Umeå Hälsostudio AB Jobbnummer
9545690