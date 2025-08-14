Kundmottagare med erfarenhet av fakturering

MK Manning AB / Organisationsutvecklarjobb / Helsingborg
2025-08-14


Kundmottagare med erfarenhet av fakturering - Helsingborg
Vi på MK Manning söker nu en kundmottagare med god erfarenhet av fakturering till en av våra kunder. Rollen kombinerar kundkontakt och administrativa uppgifter, och passar dig som är serviceinriktad, noggrann och trivs i en varierad arbetsmiljö.

Publiceringsdatum
2025-08-14

Dina arbetsuppgifter
Ta emot och hjälpa kunder på plats och via telefon/mail

Registrera och hantera kundärenden

Fakturering och uppföljning

Administrativa arbetsuppgifter kopplade till kundflödet

Samarbete med övriga avdelningar för att säkerställa hög service

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av kundmottagning och administration

Har dokumenterad erfarenhet av fakturering

Är serviceinriktad, strukturerad och ansvarstagande

Behärskar svenska och engelska i tal och skrift

Har god datorvana och lätt att sätta dig in i nya system

Vi erbjuder:

En trygg anställning hos MK Manning

Varierande arbetsuppgifter hos en välrenommerad kund

Möjlighet att utvecklas inom både service och administration

Kollektivavtal

Start: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Heltid, dagtid

Skicka in din ansökan redan idag - vi arbetar med löpande urval!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MK Manning AB (org.nr 559431-8015), https://www.mkmanning.se

Kontakt
Tomislav Kolobaric
tk@mkmanagement.se

Jobbnummer
9458091

