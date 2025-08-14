Kundmottagare med erfarenhet av fakturering
2025-08-14
Kundmottagare med erfarenhet av fakturering - Helsingborg
Vi på MK Manning söker nu en kundmottagare med god erfarenhet av fakturering till en av våra kunder. Rollen kombinerar kundkontakt och administrativa uppgifter, och passar dig som är serviceinriktad, noggrann och trivs i en varierad arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
Ta emot och hjälpa kunder på plats och via telefon/mail
Registrera och hantera kundärenden
Fakturering och uppföljning
Administrativa arbetsuppgifter kopplade till kundflödet
Samarbete med övriga avdelningar för att säkerställa hög service
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av kundmottagning och administration
Har dokumenterad erfarenhet av fakturering
Är serviceinriktad, strukturerad och ansvarstagande
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Har god datorvana och lätt att sätta dig in i nya system
Vi erbjuder:
En trygg anställning hos MK Manning
Varierande arbetsuppgifter hos en välrenommerad kund
Möjlighet att utvecklas inom både service och administration
Kollektivavtal
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Heltid, dagtid
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Heltid, dagtid
Detta är ett heltidsjobb.
MK Manning AB (org.nr 559431-8015)
Tomislav Kolobaric tk@mkmanagement.se Jobbnummer
