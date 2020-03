Kundmottagare - Ljusdal Energi AB - Renhållningsjobb i Ljusdal

Ljusdal Energi AB / Renhållningsjobb / Ljusdal2020-03-102020-03-10I rollen som kundmottagare på Åkerslunds återvinningscentral kommer du bland annat att arbeta med att ta emot kunder på sorteringsrampen och hjälpa dem med sorteringen av avfall. Du kommer även att vara en resurs till våra hjullastarförare.Om digI din tjänst kommer du få nytta av din goda fysik då arbetet ibland kan vara fysiskt krävande.Du har körkort med B-behörighet och hjullastarkort.Du kommer att arbeta tillsammans med glada arbetskamrater, men även med mycket eget ansvar. Som person är du stresstålig, noggrann, ansvarsfull och mån om att bemöta kunder och arbetskamrater på ett trevligt sätt.Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Lön enligt avtal. Arbete på vissa kvällar och helger förekommer.Tjänsten är ett sommarvikariat på heltid under perioden april - september 2019.Tillträdesdatum enligt överenskommelse. Urvalet sker löpande så vi vill att du kommer in med din ansökan omgående.Frågor om tjänsten besvaras via mail av Anders Bergström anders.bergstrom@ljusdalenergi.se eller telefon 0651-760750.Ansökan med meritförteckning och personligt brev till jobb@ljusdalenergi.se Sista dag att ansöka är 2020-03-27Ljusdal Energi ABBjörkhamrevägen 2 A82735 Ljusdal5141311