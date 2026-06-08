Kundmottagare - Norrköping
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Inköpar- och marknadsjobb / Norrköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Norrköping
2026-06-08
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, Söderköping
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eller i hela Sverige
Vi söker nu en kundmottagare till Bilbyter i Norrköping!Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Bilbyter är en etablerad aktör inom bilbranschen med fokus på kvalitet, service och kundnöjdhet. Företaget arbetar med flera välkända bilmärken och erbjuder både försäljning och service i en modern och professionell miljö. Här blir du en del av ett engagerat team där samarbete, struktur och hög servicenivå är en naturlig del av vardagen.Om tjänsten
Som kundmottagare hos Bilbyter blir du en central länk mellan kund, verkstad och reservdelsavdelning. Rollen kräver att du snabbt kan sätta dig in i det dagliga arbetet och bidra med ett professionellt kundbemötande samt god administrativ förmåga.
Du ansvarar för att planera och koordinera service- och verkstadsarbeten, hantera kunddialoger och säkerställa att kunderna får en smidig och kvalitativ serviceupplevelse genom hela processen.
I rollen ingår bland annat:
Ta emot och hjälpa kunder i kundmottagningen
Bokning och planering av service- och verkstadsarbeten
Hantering av arbetsordrar och administration
Löpande kontakt med kunder, tekniker och reservdelsavdelning
Arbete i affärssystemet KOBRA
Hantering och förståelse för reservdelar och tillhörande administration
Säkerställa hög kundnöjdhet och god service
Vi söker dig som
Du är serviceinriktad, strukturerad och trivs i en roll med många kontaktytor och ett högt tempo. Du har tidigare erfarenhet som kundmottagare eller servicerådgivare inom bilbranschen och är van att arbeta nära både kunder och verkstad.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Tidigare erfarenhet från en liknande roll inom bilbranschen
Erfarenhet av att arbeta i KOBRA
Kunskap inom reservdelshantering
God administrativ förmåga och datorvana
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt, lösningsorienterat och strukturerat
Vi ser gärna att du kan starta relativt omgående och snabbt komma in i det dagliga arbetet.Övrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar Bilbyter med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Malmgatan 21 (visa karta
)
602 23 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bilbyter Jobbnummer
9952150