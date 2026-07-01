Kundkoordinator till finansbranschen

Capima AB / Kundservicejobb / Göteborg
2026-07-01


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Kundkoordinator – en väg in i finansbranschen
I takt med att Capima fortsätter att växa stärker vi nu vårt team med ytterligare en kundkoordinator. Vi söker därför en engagerad och målinriktad person med rätt egenskaper och ambition att ta sina första steg in i finansbranschen.
Beskrivning av rollen
Vi söker dig som är tävlingsinriktad, drivs av att skapa resultat och trivs med att bygga relationer. Du arbetar idag, eller har tidigare arbetat, med försäljning, mötesbokning eller annan kundkontakt och vill utvecklas inom en bransch där långsiktiga kundrelationer står i fokus.
Hos oss får du en unik möjlighet att lära dig grunderna i professionell kundbearbetning och utveckla de färdigheter som kännetecknar en framgångsrik kapitalförvaltare och finansiell rådgivare. Vi söker dig som har höga ambitioner, tycker om att arbeta mot tydliga mål och motiveras av både din egen och företagets utveckling.
En stor del av arbetet sker via telefon, vilket innebär att du behöver vara uthållig, ha god kommunikativ förmåga och känna dig trygg i att skapa förtroende genom samtal.

Publiceringsdatum
2026-07-01

Dina arbetsuppgifter
Som kundkoordinator kommer du bland annat att:
Kontakta potentiella kunder via telefon inom vårt närområde.
Boka in fysiska rådgivningsmöten på vårt kontor i centrala Göteborg.
Planera och administrera våra rådgivares kalendrar.
Säkerställa ett professionellt bemötande genom hela bokningsprocessen.
Successivt utvecklas genom intern utbildning inom retorik, kundkommunikation och mötesteknik.

Dina personliga egenskaper
För att trivas hos oss tror vi att du är:
Tävlingsinriktad och resultatorienterad.
Social och förtroendeingivande.
Uthållig och disciplinerad.
Ansvarsfull och strukturerad.
Positiv och lösningsorienterad.
Intresserad av att utvecklas långsiktigt inom finansbranschen.

Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Meriterande
Dokumenterad säljerfarenhet efterfrågas

Utbildningsbakgrund
Meriterande
Gymnasial utbildning

Språk
Meriterande
Svenska

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: info@capima.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundkoordinator".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Capima AB (org.nr 559155-6955), http://www.capima.se
Storgatan 53 (visa karta)
411 38  GÖTEBORG

Jobbnummer
9986137

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