Kundkommunikatör till företag inom fastighetsbranschen
Uniflex AB / Kundservicejobb / Kalmar
2025-11-05
Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Vi på Uniflex Kalmar söker nu kundservicemedarbetare till en av våra kunder som är en av Sveriges ledande fastighetsutvecklare och förvaltare.
Arbetsuppgifterna innefattar inkommande samtal där du hjälper kunden med dess frågor, bland annat fakturafrågor och felanmälan. I tjänsten innefattar det även viss del av administrativa uppgifter och e-posthantering. Som anställd får du coachning, gå utbildningar samt sätta personliga målsättningar för att du ska utvecklas och trivas i din roll samt bidra till verksamhetens utveckling.
Uppdraget är på heltid med varierande arbetstider vilket kan innebära dag, kvällar och helger. Det är en långsiktig anställning som börjar med 6 månaders provanställning. Anställningen börjar med en utbildning på 4 veckor som är betalt. Startdatum är runt månadsskiftet november-december.
Vem är du?
Du som person gillar att arbeta i ett högt tempo. Du är ansvarsfull och engagerad samt har lätt för att se och hitta lösningar. Du drivs av att nå målsättningar och gillar att fokusera på att utföra arbetet inom utsatt tid. Du är social och positiv som person och kan arbeta både självständigt och i grupp. Du är mån om att ha god trivsel och ett positivt klimat på arbetet.
För att passa till denna tjänst ser vi att du innehar följande:
En utbildning på lägst gymnasienivå
Goda kunskaper inom Office-programmen
Du talar och skriver svenska flytande och med god kvalitet
Erfarenhet från servicebranschen, gärna inom kundservice, reception eller butik.
Om du tycker att tjänsten låter intressant samt passar in på ovanstående beskrivning tveka då inte med att skicka in din ansökan till oss redan idag då urval och intervjuer sker löpande.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
En bakgrundskontroll är en obligatorisk del i anställningsprocessen, utdrag ur belastningsregistret behöver genomföras innan ett anställningsavtal kan ingås.
Vi erbjuder:
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Försäkringar
Marknadsmässig lön
Karriär och utveckling
