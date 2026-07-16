Kundklubbsassistent till Idunas finska kundklubb
AB Effektiv Väst / Inköpar- och marknadsjobb / Varberg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Varberg
2026-07-16
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Väst i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Svenljunga
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är flytande i finska i tal och skrift, brinner för försäljning, har ett öga för kvalité och service - samtidigt som du är snabbtänkt och administrativt lagd! Som kundklubbsassistent kommer du att vara den viktiga länken mellan företaget och våra mest lojala medlemmar. Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Varberg.
Vad erbjuder rollen?
I rollen kommer du att ha följande arbetsuppgifter:
• Kommunicera med medlemmar
• Administrativt arbete kring medlemskap
• Skapa och publicera klubbmaterial & utskick
• Producera nyhetsbrev
• Planera & skapa klubbkampanjer samt enklare grafiska utformningar efter beställning
• Ta fram analyser och statistik på våra klubbkampanjer och aktiviteter
Vem är du?
För att passa i rollen är det viktigt att du:
• Behärskar finska obehindrat i tal och skrift. Att du också kommunicerar flytande i svenska och engelska ser vi som självklart. • Brinner för att hjälpa våra mest lojala medlemmar och leverera professionell service • Har ett intresse för marknadskommunikation och försäljning • Har kunskaper inom Office programmen • Har förmågan att kunna organisera och planera • Trivs med en roll där du har mycket kundkontakt och gillar att kommunicera via mail och chatt
Kunskaper i programmen InDesign & Photoshop är meriterande.
Är detta din perfekta match?
För att vara den vi söker är du organiserad, detaljfokuserad och flexibel. Du har bra koll på datum och deadlines och du älskar variationen som detta jobb erbjuder. Vi ser också att du är en prestigelös och lättsam person som ser det som självklart att ge suverän service till våra medlemmar.
Du har lätt för att kommunicera och är bekväm i att uttrycka dig på finska, och att skapa meningsfulla texter med variation är ditt ess i rockärmen!
Sist men inte minst ser vi också att du som person är social, värdesätter gemenskap och tycker om att arbeta självständigt såväl som tillsammans med kollegorna i marknadsteamet.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 2026-07-31. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Ingrid Törngren eller Jessica Andersson.
Effektiv rekryterar evidensbaserat med arbetspsykologiska tester och strukturerade intervjuer. Därför behöver du inte skicka något personligt brev, vi fokuserar på din kompetens, potential och en rättvis rekryteringsprocess.
Om Team Effektiv
Sedan 2013 har Effektiv hjälpt kandidater och företag att hitta rätt matchning.
Vi har en sportslig attityd och erbjuder schyssta villkor, kollektivavtal och goda förutsättningar för dig som blir en del av Team Effektiv. Det har gjort oss till en attraktiv arbetsgivare, vilket utmärkelserna Årets Bemanningsaktör och Årets Karriärföretag är ett bevis på.
Med rötterna i idrottens laganda genomsyras Effektivs arbete av värdeorden Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga (GULD), med målet att ta guld tillsammans med kandidater, konsulter och kunder. Varje dag.
För den här tjänsten blir du anställd av Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
Sökord
Iduna, Effektiv, Varberg, kundklubb, finsktalande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8079673-2103496". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Brukstorget (visa karta
)
432 40 VARBERG Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
10004357