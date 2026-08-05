Kundhandläggare
Göteborg Energi Aktiebolag / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-08-05
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Varje dag är tusentals människor beroende av fungerande el i vardagen.
Bakom varje fråga om fakturor, betalningar eller avtal finns en kund som behöver tydliga svar, trygghet och professionell service.
Nu söker Göteborg Energi en kundhandläggare som vill vara med och skapa en smidig och positiv kundupplevelse genom hela kundresan.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där samarbete, ansvar och utveckling står i centrum.Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
I rollen kombinerar du kunddialog i flera olika kanaler med administrativt arbete och analys. Du arbetar lösningsorienterat och ser till att varje ärende hanteras professionellt och effektivt.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
Arbeta med inkassoärenden i nära dialog med kunder och externa samarbetspartners
Utreda och lösa komplexa fordringsfrågor genom analys av avtal, fakturaunderlag och betalhistorik
Hantera ärenden kopplade till konkurser och företagsrekonstruktioner
Ge professionell och lösningsorienterad service i inkommande kundärenden
Ansvara för frågor kring avtal, fakturor och betalningar – från utredning till lösning
Arbeta med fakturering samt kvalitetssäkra fakturaunderlag
Säkerställa hög datakvalitet genom löpande registervård
Samarbeta med teamet för att utveckla arbetssätt och förbättra kundupplevelse
Delta i allmänt förekommande arbetsuppgifter inom verksamheten
Ditt team
På vår avdelning Kundupplevelse jobbar ca 70 kundhandläggare för att ge våra kunder förstklassig service i olika faser i kundresan - allt från rådgivning, avtal och fakturering samt kravhantering till felanmälan och reklamationer. Nu söker vi nya kollegor till en av våra enheter som fokuserar på kundernas ärenden kopplat till fakturering och kravsupport.
Din kompetens
Vi söker dig som trivs i en roll där service, struktur och problemlösning möts.
Du har:
gymnasieutbildning (3 år), med ekonomisk inriktning och gärna kompletterad med eftergymnasial utbildning inom administration och ekonomi.
några års erfarenhet av administrativ kundservice
mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska
god systemvana och lätt för att lära dig nya digitala verktyg
Det är meriterande om du har erfarenhet av CRM-system eller från energibranschenProfil
Som person brinner du för att leverera service i toppklass och skapa kundupplevelser som verkligen gör skillnad. Du är kommunikativ, engagerad och har en naturlig känsla för att bygga förtroende. Med ett strukturerat och ansvarsfullt arbetssätt driver du dina uppgifter framåt, samtidigt som du är flexibel, lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo. Din noggrannhet och analytiska förmåga säkerställer kvalitet i varje detalj. Du är nyfiken, initiativtagande och motiveras av att ständigt utvecklas och hitta smartare arbetssätt. Som lagspelare bidrar du med positiv energi och ett starkt driv, och trivs i ett team där man stöttar varandra och når framgång tillsammans.
Varför Göteborg Energi?
Hos oss arbetar du i en organisation där kundupplevelse, hållbarhet och utveckling står i fokus. Du får arbeta tillsammans med engagerade kollegor i en miljö där idéer tas tillvara och där du har möjlighet att utvecklas i din roll.
Göteborg Energi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och många av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår arbetsplats
Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål – ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi!
Som anställd hos oss kan du räkna med en arbetsplats som är både spännande och utvecklande. Vi har förmåner som uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv. Det ska vara tryggt att jobba med oss. Men det ska kännas roligt också. Hos oss har du goda möjligheter att växa på jobbet och utvecklas inom organisationen. Läs mer om vårt erbjudande på goteborgenergi.se/jobbamedoss .
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med och bidra till en inkluderande arbetsplats? Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborg Energi Aktiebolag
(org.nr 556362-6794), https://www.goteborgenergi.se
Johan Willins gata 3 (visa karta
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416 64 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Energi Kontakt
Helena Grunditz, SACO 0707626523 Jobbnummer
10022699