Kundfokuserad programmerare till Karlstad - Framtiden i Sverige AB - Elektronikjobb i Karlstad

Prenumerera på nya jobb hos Framtiden i Sverige AB

Framtiden i Sverige AB / Elektronikjobb / Karlstad2021-04-02Vill du få in foten på ett grymt bolag som styrs på ett modernt sätt med kundfokus och variation i vardagen? Vill du arbeta i ett team som består av mångårig kompetens och få chansen att växa in i ett företag som är på väg att växla upp? Då ska du söka denna tjänsten!2021-04-02Vi söker dig med det genuina intresset för systemutveckling, du som på fritiden sitter och programmerar dina egna projekt och som tycker om att arbeta i kundnära projekt. Du kommer arbeta med befintliga projekt där man sida vid sida med kunden kommer arbeta fram en modell, process/produkt. En stor del av företagets framgång kommer genom att vara lyhörda och flexibla och se till vad kunden efterfrågar och vill ha, det kan bli snabba och tvära kast men där du tillsammans med kunden kommer fram till den bästa lösningen för just dem.Tekniker man arbetar med kan variera, det går bra oavsett om du vill arbeta inom Front-End/UX/Design eller Back-End. Dock ser vi att kunder ofta efterfrågar kompetenser som C# och .Net. Men tveka in på att söka tjänsten om du har en bakgrund inom programmering och om du känner dig sugen på att höra mer om bolaget.Ett företag som arbetar i kundnära projekt där man har en sund personalpolitik och där man värnar om flexibilitet, kvalité och genuint intresserar sig för att göra kunden nöjd.Företaget består av en handfull utvecklare med mångårig erfarenhet av programmering.Mer information om företaget ges vid intervjutillfälletDu som söker denna tjänsten bör ha en eftergymnasial utbildning och det genuina intresset för att arbeta med kundnära projekt mot programmering. Du ser inte programmering som ett jobb utan mer som en livsstil, vi tror att om du får tid över, så sätter du dig gärna och utvecklar ett eget projekt hemma på kammaren och vi ser att du besitter en hög social kompetens.Skallkrav:Någon form av erfarenhet inom programmering, antingen från studier eller yrkeslivetSvenska i tal och skriftGenuint programmeringsintresse och viljan att utvecklasMeriterande:Relevant arbetslivserfarenhet med tekniker så som C# / .NetArbetat som konsult i kundnära projektSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera talanger, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Ort: KarlstadStart: Enligt överenskommelseLön: Diskuteras vid intervjutillfälletJag ser fram emot din ansökan och att få höra mer om dig och ditt intresse för programmering!Kontaktperson(er)Carl JosefssonSista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671071