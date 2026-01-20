Kundfokuserad orderadministratör till kund i Gävleområdet
Arbetsuppgifter
Till vår kund i Gävleområdet söker vi dig som vill arbeta i en produktionsnära och administrativ roll där du blir en viktig del av det dagliga flödet.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter i rollen:
• Planera och följa upp produktion för att säkerställa effektiva flöden och leveranser
• Hantera inkommande och utgående order samt prisförfrågningar
• Koordinera logistikflöden, transporter och materialplanering
• Ge service och support till kunder genom att besvara frågor och hantera ärenden
• Arbeta nära produktion, lager och andra funktioner för att skapa smidiga processer
• Bidra till kontinuerliga förbättringar inom planering, administration och logistik
Profil
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom industriell ekonomi, logistik eller inköp alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har kanske nyligen tagit din examen och längtar efter att visa vad du går för, eller så har du några års arbetslivserfarenhet i ryggsäcken och vill komma vidare i karriären. Oavsett ser vi det som positivt om du har tidigare erfarenhet av administrativt arbete inom industri i någon form. Vi ser gärna att du har goda kunskaper i ERP-system såsom Monitor eller SAP och du har en god kommunikationsförmåga i både tal och skrift på såväl svenska som engelska. Som person är du ansvarstagande och har förmågan att prioritera dina arbetsuppgifter samt kan driva ditt eget arbete framåt på ett framgångsrikt sätt. Du blir anställd av Clockwork och arbetar på uppdrag hos vår kund.Så ansöker du
Känns det här som nästa steg i karriären för dig? Vad kul! Då vill vi gärna att du skickar in din ansökan på vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är 2026-01-31. Om du har några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Tilda Jonsson på eller tilda.jonsson@clwork.se
