Kundfokuserad Biluthyrare - Hertz Arlanda
2026-02-13
Att det är människorna som skapar Hertz framgång är ingen hemlighet. Bilarna är grunden i vår verksamhet, men det är medarbetarnas engagemang, kunskap och omtanke som gör oss till det marknadsledande hyrbilsföretaget vi är. Om du vill vara en del av ett familjärt bolag där mobilitetslösningar, socialt ansvarstagande, engagemang för människor och omvärld ligger högt på agendan - så kanske detta är nästa steg för dig!
Till vår största uthyrningsstation på Arlanda söker vi nu flera serviceinriktade Biluthyrare (Customer Sales Representative) som vill vara en del av en spännande vardag där ingen dag är den andra lik.
Vi söker både dig som vill arbeta heltid och extra vid behov samt sommarpersonal, där du i din ansökan gärna får specificera vad som passar dig bäst. För oss är flexibilitet gentemot våra kunder mycket viktig, varav arbetstiderna kommer att variera veckans alla dagar mellan 06:00-23:00.
Om rollen
Som Biluthyrare hos oss har du en central roll i kundens helhetsupplevelse - från första kontakt och utlämning av bilen till återlämning. Ditt uppdrag är att skapa en smidig, trygg och positiv hyrprocess där både kunden och bilen står i fokus.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Hantera bokningar och kundförfrågningar via telefon, mejl och över disk
• Uthyrning av bilar och upprättande av hyresavtal
• Ta emot och leverera bilar samt planera stationens tillgängliga vagnpark
• Rengöring, färdigställande och enklare skadehantering av fordon
• Löpande administration kopplad till verksamheten
Vem är du?
Vi tror att du trivs i en serviceinriktad roll och får energi av att möta människor. Du är ansvarstagande och drivs av att lösa problem i en fartfylld vardag. Kanske har du tidigare arbetat inom service, försäljning, hotell, restaurang, butik eller transport. Du delar våra värdeord - trygghet, service, glädje och respekt - och uppskattar lagarbete där vi tillsammans skapar bästa möjliga kundupplevelse i alla lägen.
Ett krav för tjänsten är B-körkort samt att du behärskar svenska och engelska väl, såväl i tal som skrift. Vidare tror vi att du är en administrativ stjärna som har en fallenhet för att lära dig nya system.
Det här är Hertz
Hertz möter människors behov av rörelse med smarta mobilitetslösningar. Vi drivs av omtanke för våra kunder, människor och omvärlden. Vi är ett familjärt företag med det gula hjärtat i allt vi gör och med ett stort samhällsengagemang som bland annat stöttar Maskrosbarn, Childhood och Barncancerfonden. Vi tror på mångfald och vill att vår organisation ska spegla både samhället och våra kunder, där alla medarbetare kallas för Medansvariga.
Vi erbjuder
• Kollektivavtal: Unionen & Transport
• Förmånsportal
• Tillgång till Sälenstuga
• Goda utvecklingsmöjligheter inom en snabbrörlig organisation
• Fantastiska kollegor och mycket mer
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så välkommen in med din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras på slutkandidater. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare First Rent A Car AB
(org.nr 556434-7820), http://www.hertz.se/ Körkort
First Rent A Car Aktiebolag Kontakt
Station Manager
Malin Bergkvist malin.bergkvist@hertz.se Jobbnummer
9742793