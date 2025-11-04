Kundfokuserad administratör med IT-kunskaper till Release Finans!
Tycker du om struktur, laganda och utveckling? Och vill kombinera administration samtidigt som du har ett öga för systemförbättringar och digital utveckling? Bli en nyckelperson i Release avtalsteam - en av Umeås kanske trevligaste arbetsplatser!
Release Finans är ett Umeåbaserat finansbolag som i över ett decennium hjälpt företag att växa genom smart finansiering och långsiktiga partnerskap. Som en del av den expansiva koncernen Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget, bygger vi nu vidare på vår tillväxtresa. I takt med att vi utvecklar våra affärer, växer också vårt behov av struktur, kvalitet och service - och därför söker vi nu dig som vill vara med och stärka upp vårt engagerade avtalsteam.
Som Avtalssupport är du en central del i vår dagliga verksamhet. Här får du arbeta med administration, systemförbättring och kundservice - varje dag! Du arbetar nära både interna team och våra externa partners - och ser till att våra avtal håller hög kvalitet från start till avslut.
För att kunna fortsätta hålla en hög nivå, behöver våra system och processer ständigt utvecklas och förbättras - och här kommer du in i bilden! Med ditt öga för digital utveckling och förståelse för systemflöden kommer du, utöver ditt arbete med administration, vara med och bidra med tankar och idéer om förändringar som gör vår verksamhet ännu smartare och mer effektiv. Du blir en naturlig brygga mellan ditt avtalsteam och teknikteamet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Granska och registrera nya avtal för att säkerställa att informationen är komplett och korrekt.
• Hantera partnerfakturor och kontrollera att de överensstämmer med avtalsvillkor.
• Följa upp saknade eller ofullständiga uppgifter i avtal tillsammans med kollegor och partners.
• Agera kontaktperson i avtalsspecifika frågor och säkerställa löpande kommunikation med våra partners.
• Säkerställa en smidig och korrekt avslutsprocess när avtal löper ut.
• Bidra med tekniska tankar, förslag och idéer kopplat till systemen.
• Vara delaktig vid testning i samband med systemförändringar och uppdateringar.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har en stor nyfikenhet och en positiv inställning till livet och arbetet. Du är den person som naturligt sprider glädje i rummet, där din energi och entusiasm smittar av sig på dina kollegor och skapar en varm och välkomnande atmosfär. Vi tror att du vill utvecklas i en roll där struktur, noggrannhet och samarbete är nyckeln till framgång.
Kanske har du tidigare jobbat med IT och teknik men vill bredda dina arbetsuppgifter - eller så kommer du direkt från en annan bransch eller studier med kunskap för system på hobbynivå? Hos oss värdesätter vi dina personliga egenskaper - men har du någon form av IT-utbildning, tidigare vana av programmering eller motsvarande kompetens, ser vi detta som meriterande.
Hos Release Finans får du möjligheten att vara en del av familjär företagskultur som skvallrar om omtanke och laget före jaget. Här får du de förutsättningar och det stöd du behöver för att kunna utvecklas inom ditt eget kompetensområde, men även möjligheten att lära dig andra delar av verksamheten för att kunna vidareutvecklas inom bolaget.
Vår personal är vår viktigaste resurs och ryggraden i vårt bolag, och vi ser därför till att ta hand om varandra på bästa möjliga sätt. Vi erbjuder till exempel våra anställda friskvårdsbidrag, tjänstepension och sex veckors semester med möjlighet att genom löneväxling få ytterligare en semestervecka. På fredagar och under sommarmånaderna har vi kortare arbetstid. Våra moderna och centralt belägna lokaler finns i Utopia med närhet till det mesta. Vi värdesätter sammanhållning och gemenskap, och börjar alltid vår arbetsdag med att fika tillsammans.
Allra viktigast är att du och vi på Release Finans kan bli en bra match. Vi har en utmanande och spännande resa framför oss - om du vill vara med - här är din chans!
Är du redo för att ta nästa steg i din karriär? Eller vet du någon som hade passat? Vid frågor gällande tjänsten vänligen kontakta rekryteringskonsult Elin Eklund på 070-25 44 637 eller elin.eklund@studentconsulting.com
. Urval och intervjuer sker löpande!
