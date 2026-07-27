Kundcenterchef till Ramirent i Linköping
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Chefsjobb / Linköping Visa alla chefsjobb i Linköping
2026-07-27
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, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
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Vill du leda människor, skapa starka kundrelationer och vara med och utveckla både affären och teamet?
Det här är en roll för dig som trivs med att kombinera ledarskap, kundfokus och affärsmannaskap. Som Kundcenterchef får du möjlighet att påverka verksamhetens utveckling samtidigt som du leder och inspirerar ditt team mot gemensamma mål.
Om rollen
Som Kundcenterchef har du det övergripande ansvaret för kundcentrets dagliga verksamhet. Du ansvarar för försäljning, kundrelationer, personal och resultat samtidigt som du säkerställer att kunderna får en serviceupplevelse i toppklass.
I rollen arbetar du nära både kunder och medarbetare och blir en viktig nyckelperson i att skapa ett kundcenter där människor trivs, utvecklas och lyckas tillsammans.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100%) som inleds med en 6 månader provanställning. Tillträde enligt överenskommelse efter sommaren.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda, coacha och utveckla medarbetarna på kundcentret.
Driva försäljning och utveckla både nya och befintliga kundrelationer.
Ansvara för budget, resultat och verksamhetsuppföljning.
Säkerställa hög kundnöjdhet och en förstklassig kundupplevelse.
Arbeta aktivt med lokal marknadsbearbetning och affärsutveckling.
Följa upp nyckeltal och genomföra förbättringsåtgärder för ökad lönsamhet.
Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande säkerhets-, kvalitets- och miljökrav.
Ansvara för planering, bemanning och den dagliga driften av kundcentret
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som
Har erfarenhet av ledarskap och personalansvar.
Har dokumenterad erfarenhet av försäljning och kundbearbetning.
Har god affärsförståelse och erfarenhet av budget- och resultatansvar.
Trivs i en roll där du kombinerar operativt arbete med strategiskt tänkande.
Har goda kunskaper i svenska och engelska.
Har god systemvana och erfarenhet av att arbeta i affärssystem.
Har B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet från bygg-, industri- eller uthyrningsbranschen.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som får energi av att arbeta med människor. Du är en närvarande ledare som skapar engagemang, bygger starka team och motiveras av att se både medarbetare och verksamhet utvecklas.
Du har ett naturligt kundfokus, är prestigelös i ditt arbetssätt och trivs i en miljö där samarbete, ansvarstagande och affärsmässighet går hand i hand.
Om Ramirent
Ramirent är en av Europas ledande aktörer inom maskinuthyrning och tjänster för bygg- och industribranschen. Med fokus på säkerhet, hållbarhet och kundnytta hjälper vi våra kunder att genomföra projekt på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.
Hos Ramirent blir du en del av en organisation som värdesätter samarbete, utveckling och entreprenörskap. Här får du möjlighet att påverka verksamheten och utvecklas tillsammans med engagerade kollegor.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Norra Oskarsgatan 41 (visa karta
)
582 73 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Melanie Carinci linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
10013425