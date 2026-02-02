Kundcenterchef till Ramirent
2026-02-02
Vill du leda med både hjärta och affärsfokus? Du har helhetsansvar för kundcentret, leder verksamheten framåt och är en närvarande, prestigelös ledare som vid behov kliver in och stöttar i det dagliga arbetet.
RAMIRENT är ett av Europas ledande maskinuthyrningsföretag. Vi levererar maskin- och säkerhetslösningar till såväl byggbranschen som övriga industrier, med målet att öka säkerheten och effektiviteten ute på arbetsplatserna. Våra kundcenter finns över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Ramirent har verksamhet i nio länder (Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien och Polen) och tillhör sedan 2019 Loxamgruppen, Europas största och världens fjärde största maskinuthyrningsbolag. Ramirents värderingar är "Smooth Service with a Smile" - vilket innebär att vi behandlar både kunder och kollegor med respekt, vänlighet och engagemang. Du blir en del av en arbetsplats med god stämning, stark sammanhållning och gott stöd från organisationen. Här finns stort fokus på kompetens- och utvecklingsmöjligheter, och dina insatser uppmärksammas.
Som Kundcenterchef har du det övergripande ansvaret för kundcentrets verksamhet. Du leder teamet, driver affären och säkerställer hög service, god lönsamhet och långsiktiga kundrelationer. Rollen är både strategisk och operativ, vilket innebär att du förväntas vara närvarande i vardagen och bidra i olika roller när verksamheten kräver det.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Personalansvar inklusive medarbetar- och lönesamtal
Ansvar för arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Ekonomiskt ansvar för kundcentret: budget, fakturahantering och resultatuppföljning
Försäljning och relationsbyggande arbete med kunder samt genomförande av kundbesök
Samarbete och erfarenhetsutbyte med andra kundcenter inom distriktet
DETTA SÖKER VI
Vi söker en affärsmässig och engagerad ledare som förstår vad det innebär att driva lönsam verksamhet. Du har ett tydligt affärsmannaskap och tar ansvar för resultatet genom att arbeta strukturerat, proaktivt och framåtlutat. Samtidigt är du prestigelös och ser värdet av lagarbete, för dig är det självklart att stötta teamet operativt när det behövs.
Som person är du nyfiken och lösningsorienterad, med en vilja att utveckla både människor och arbetssätt. Du är flexibel i ditt förhållningssätt, trivs i en föränderlig vardag och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer med såväl medarbetare som kunder och samarbetspartners.
Du har tidigare chefs- eller ledarskapserfarenheter, god datorvana och behärskar svenska och engelska i tal och skrift. B-körkort är ett krav. Erfarenhet av försäljning, maskinuthyrning eller byggindustrin är meriterande, liksom kännedom om byggbranschens terminologi och processer.
